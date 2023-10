Alle Quests in Assassin’s Creed Mirage im Überblick

In Assassin’s Creed Mirage bekommt ihr es neben verschiedenen kleineren Aktivitäten und diversen Sammelaufgaben wieder mit einer Fülle an Quests zu tun, die für den Fortgang der Story essenziell sind. Damit ihr einen Überblick der verschiedenen Hauptmissionen in Mirage bekommt, haben wir euch im folgenden alle wichtigen Quests aufgelistet.

Alle Quest im Überblick

Insgesamt erwarten euch in „Assassin’s Creed Mirage“ 43 Quests, die allerdings nicht alle in einer fest vorgegebenen chronologischen Reihenfolge absolviert werden müssen:

Der Meisterdieb von al-Anbar

Ein neuer Anfang

Abflug

Gen Bagdad

Folge Nur

Die Aufständischen kontaktieren

Das Ziel im Blick

Ausbruch

Ein zerbrechliches Bündnis

Erster Befehl

Alte Wunden

Der Ruf

Nebengeschäfte

Feuer und Weisheit

Das Haus der Weisheit

Finde den vermissten Bruder

Folge dem Feuerpfad

Erstatte dem Rafiq Bericht

Das große Symposion

Münzen und Dolche

Geld, Korruption und Tee

Von Steuern und Sorgen

Der Preis der Gier

Eine gesichtslose Feder

Vergoldete Schmetterlinge

Ein grandioses Ende

Blut und Schatten

Der Jäger

Der Raubvogel und der Dämon

Vogelfalle

Wie man einen Dämon fängt

Die Hatz

Wie der Vater so der Sohn

Höhle der Bestie

Die Rückkehr

Der Kopf der Schlange

Der Fuchs und der Jäger

Diener und Hochstapler

Richter und Henker

Ein letzter Ratschlag

Das Nest der Schlange Finde Qahibas versteckte Kammer

Die letzte Reise

Auf der Jagd nach der Wahrheit

Das Nachforschungsmenü

Das Ziel innerhalb der Handlung besteht vordergründig daraus, dass Basim den Kopf der Schlange, also das Oberhaupt des Ordens findet und eliminiert.

Der Knotenpunkt eurer Bemühungen ist in Mirage das Nachforschungsmenü. Hier solltet ihr regelmäßig hineinschauen, um den Fortschritt eurer Nachforschungen und Fälle zu erfahren. Fälle zu lösen bringt die Geschichte voran. Um Licht in Fälle zu bringen, sind Hinweise nötigt. Diese findest ihr, wenn ihr bestimmte Orte besucht und Menschen in der Spielwelt helft.

Charaktere geben euch Hinweis zu anderen Charakteren, was nach und nach zur Demaskierung eines Ordensmitglieds führt.

Insgesamt gibt es vier hochrangige Ordensmitglieder in Bagdad, die jeweils verschiedene Stadtbezirke beherrschen. Wenn ihr sie alle tötet, erhaltet ihr Hinweis auf die Identität des Oberhaupts des Ordens.

Aufträge in Assassin’s Creed Mirage

Zusätzlich zu den Hauptmissionen gibt es im Bruderschaftshaus der Verborgenen eine Auftragstafel, an denen Anfragen der verschiedenen Fraktionen Bagdads angebracht sind.

Diese Aufträge sind völlig optionale und müssen für den Fortgang der Handlung nicht absolviert werden. Allerdings sind sie eine gute Möglichkeit, um euch mit den Aufständischen, Gelehrten und Händlern gut zu stellen und gleichzeitig den Bewohnern Bagdads zu helfen.

Was ist der Orden der Ältesten?

Bei dem Orden der Ältesten handelt es sich um eine Geheimgesellschaft, die es darauf abgesehen hat, die Hallen der Mächtigen zu unterwandern und ihre elitäre Weltanschauung zu verbreiten.

In Mirage müsst ihr alle Hinweise zu einem Ordensmitglied finden, um es ausfindig zu machen. Durch Hinweise kann Basim es identifizieren, aufspüren und schließlich ein Attentats-Ereignis einleiten.

Der Orden hat ein Hierarchiesystem. Tötet seine hochrangigen Mitglieder in jedem der Bezirke Bagdads, um schlussendlich das Oberhaupt des Ordens zu enthüllen.

Falls ihr weitere Guides zu Ubisofts Assassinen-Abenteuer benötigt, schaut gerne in unsere Komplettlösung zu Assassin’s Creed Mirage hinein, in der wir euch zahlreiche Lösungen für den Titel bereitstellen. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß im Bagdad des 9. Jahrhunderts.