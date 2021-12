Alan Wake 2 wurde bei den Game Awards 2021 mit einem ersten Trailer enthüllt. Die breite Öffentlichkeit dürfte dies wohlwollend und leicht gegruselt zur Kenntnis genommen haben. Aber in dem Trailer steckt vielleicht sogar schon eine Andeutung darauf, dass nach „Alan Wake 2“ noch ein „Alan Wake 3“ folgen wird, weil das Ganze als Trilogie angelegt ist.

Alan Wake 2: Remedy könnte an einer ganzen Alan Wake-Trilogie arbeiten

Alan Wake 2 angekündigt: Dass „Alan Wake 2“ kommt, wurde schon mehrfach gemutmaßt, jetzt steht es fest. Der neue Teil soll ein Survival-Horror-Spiel werden und höchstwahrscheinlich irgendwann im Jahr 2023 erscheinen. Geplant ist eine Veröffentlichung für PS5, Xbox Series S/X und den PC. Ihr könnt euch den Game Awards-Trailer hier anschauen:

Verrät der Trailer schon viel mehr? An mehreren Stellen im Trailer sind Schilder zu sehen, die nicht ganz erkennbar sind. Eines davon zeigt die Buchstabenreihenfolge „Init“ und am anderen Ende „ion“, was höchstwahrscheinlich insgesamt „Initiation“ ergeben dürfte.

Hinweise auf Heldenreise: Der von Joseph Campbell und einigen anderen Autor*innen ausgearbeitete sogenannte Monomythos beziehungsweise die Heldenreise besteht im Englischen aus drei großen Teilen, die Departure, Initiation und Return genannt werden. Also ganz grob der Aufbruch, die Initiation und die Rückkehr – drei Teile, die zusammengehören.

Alan Wake-Fans werden hellhörig: Im ersten „Alan Wake“-Spiel schreibt der titelgebende Autor am Manuskript von „Departure“. „Return“ heißt das Sequel dazu, die Fortsetzung, die Alan Wake einige Male andeutet und die auch in Quantum Break sowie dem Blog This House of Dreams erwähnt wird. Sowohl in dem Alternate-Reality-Blog als auch im Quantum Break-Spiel der „Alan Wake“-Macher wird ebenfalls „Initiation“ erwähnt.

Dass jetzt im ersten Trailer zu „Alan Wake 2“ ausgerechnet dieses Wort auftaucht, scheint kein Zufall zu sein. Es könnte viel mehr darauf hindeuten, dass wir es bei diesem Spiel mit dem zweiten und mittleren Teil einer Trilogie zu tun bekommen. Was wiederum bedeutet, dass nach Alan Wake 1 und 2 auch noch ein Alan Wake 3 kommen müsste.

Wie klingt das für euch? Findet ihr die Theorie einleuchtend?