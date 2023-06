Alan Wake 2: So viel Spielzeit erwartet euch im Survival Horror

Als eines der am meisten erwarteten Games des Jahres, stellt sich uns die Frage, wie lange wir mit Alan Wake 2 beschäftigt sein werden. Ein nicht unwesentlicher Aspekt, bedenkt man, dass das Survival Horror-Spiel in direkter Konkurrenz zu Assassin´s Creed Mirage oder etwa Marvel´s Spider Man 2 steht, die zur selben Zeit um die Gunst der Gamer*innen buhlen werden.

Zwar befindet sich das Spiel noch immer in der Entwicklung, dennoch lässt sich bereits in etwa abschätzen, mit welcher Spielzeit wir ungefähr rechnen können. In einem Interview mit WCCFTech verriet Thomas Puha (Communications Director von Remedy Entertainment) mehr.

Wie lang ist Alan Wake 2?

So sollen wir mindestens 20 Stunden beschäftigt sein. Wie lange jede*r einzelne Spieler*in tatsächlich benötigen wird, hängt jedoch stark von den eigenen Fähigkeiten ab. Hinzu kommt die Tatsache, dass „Alan Wake 2“ noch nicht ganz fertig sei und weitere Inhalte hinzugefügt würden. Zudem spricht Puha davon, dass es zwei Erweiterungen geben wird, die denen von Control ähnlich sein werden.

Resident Evil 4 lässt grüßen

Bezugnehmend auf das Inventar-System bestätigt Puha, dass sich das Entwicklerteam von Resident Evil 4 hat inspirieren lassen. Allerdings käme bei „Alan Wake 2“ eine andere Stimmung auf, wenn man beispielsweise tagsüber das Städtchen Bright Falls aufsucht. So gäbe es viel Abwechslung wie Puha erklärt:

„Wir achten auf jeden Fall auf eine große Abwechslung im Ton. Wenn Sie am Dark Place ankommen, einer Art höllischer, alptraumhafter Version von New York, wird das ganz anders sein als das, was Sie in Bright Falls sehen. Abwechslung ist für uns auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Aber ja, es gibt ein Inventarsystem, mit dem man den Bestand vergrößern kann und all das.“ Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

„Alan Wake 2“ erscheint am 17. Oktober 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC. Obwohl es eine Fortsetzung ist, müsst ihr den ersten Teil nicht zwingend gespielt haben. AW 2 fungiert als eigenständiges Erlebnis, in dem sowohl neue Spieler*innen als auch Fans „tonnenweise Geschichten und Verbindungen“ erwarten dürfen.