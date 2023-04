Anscheinend bleibt das finnische Entwicklerstudio Remedy Entertainment bei dem kommenden Survival-Horror-Game Alan Wake 2 ganz im Zeitplan. In einer neuen Nachricht an die Investoren gab das Unternehmen an, dass das Spiel mittlerweile in die finale Phase der Produktion eingetreten ist.

„Alan Wake 2“ soll noch in diesem Jahr für die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC über den Epic Games Store erscheinen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum ist bislang jedoch noch nicht bekannt.

Entwicklerteam von Alan Wake 2 kann bereits verkleinert werden

Zuvor konnte das Studio im Rahmen eines Finanzberichts bereits vermelden, dass „Alan Wake 2“ schon von Anfang bis Ende spielbar sei. Der CEO von Remedy, Tero Virtala, merkte dabei an, dass „das Spiel bald mit allen Inhalten ausgestattet“ sein würde. Die Arbeiten kommen anscheinend so gut voran, dass das Entwicklerteam nun verkleinert wird, damit die Mitglieder an anderen Projekten von Remedy mitarbeiten können.

Neben „Alan Wake 2“ sind bei Remedy derzeit Control 2, zwei Multiplayer-Projekte mit den Codenamen Condor und Vanguard sowie Remakes von „Max Payne“ und „Max Payne 2“ in Arbeit.

„Alan Wake 2 ist auf dem besten Weg, ein großartiges Spiel zu werden und hat jeden bei Remedy begeistert. Wir haben mit der letzten großen Phase der Produktion begonnen, um den Titel für die Veröffentlichung im Laufe dieses Jahres vorzubereiten. Das Projekt ist vollständig besetzt, aber wir können die Größe des Teams schrittweise reduzieren, während wir uns dem Release nähern. Die freigewordenen Entwickler werden zu unseren anderen Spielprojekten beitragen, die in die nächsten Entwicklungsstadien übergehen“, heißt es in dem offiziellen Update zum Spiel.

„Alan Wake 2“ ist der Nachfolger zu dem 2010 erschienenen Action-Adventure Alan Wake. In dem Spiel reist der gleichnamige Thriller-Autor mit seiner Frau Alice in das beschauliche fiktive Städtchen Bright Falls im Bundesstaat Washington, um seine Schlafstörungen und seine Schreibblockade zu heilen. Plötzlich verschwindet Alice und Alan stößt auf der Suche nach ihr auf seltsame Manuskriptseiten, die von ihm selbst zu stammen scheinen.