Microsoft kauft wohl Activision Blizzard. Der Mega-Deal würde dafür sorgen, dass sämtliche Rechte, die Activision Blizzard King besitzt, zu Microsoft übergehen. Dazu gehören natürlich Blockbuster wie das „Call of Duty“-Franchise, „Diablo“ oder „Overwatch“, aber auch noch sehr viel mehr. Hier findet ihr einen Überblick.

Microsoft kauft Activision Blizzard: Was gehört alles dazu?

Darum geht’s: Diese Woche stand ganz im Zeichen des bisher größten Gaming-Deals überhaupt. Microsoft und Activision Blizzard King haben angekündigt, dass Microsoft den Publisher übernehmen will – und zwar mit allem, was dazu gehört. Dafür will der Tech-Riese knapp 70 Milliarden US-Dollar springen lassen.

Was das bedeuten könnte und was es sonst noch dazu zu wissen gibt, findet ihr in diesem PlayCentral-Special:

Microsoft kauft Activision Blizzard: Was bedeutet das für Game Pass, Sony & Co?

Welche Spiele kauft Microsoft mit? Activision konzentriert sich momentan vor allem auf das Call of Duty-Franchise. Damit jedes Jahr ein neuer Teil erscheinen kann, arbeiten mittlerweile sämtliche Activision-Entwicklerstudios an Call of Duty in seinen unterschiedlichen Ausformungen. Aber zu Activision Blizzard gehört noch viel mehr und der Konzern hält auch die Rechte an vielen Franchises, die auf Eis liegen.

Hier findet ihr die Übersicht:

Assault Heroes

Blackthorn

Bubble Witch Saga

Call of Duty

Candy Crush

Crash Bandicoot

Dark Reign

Diablo

Diamond Diaries Saga

Farm Heroes Saga

Gabriel Knight

Geometry Wars

Guitar Hero

Gun

Hearthstone

Heroes of the Storm

Hexen

King’s Quest

Overwatch

Phantasmagoria

Pitfall

Police Quest

Prototype

Quest for Glory

Rock N’Roll Racing

Pet Rescue Saga

Skylanders

Soldier of Fortune

Spyro

StarCraft

SWAT

Lost Vikings

Tony Hawk’s

Warcraft

World of Warcraft

Mittlerweile hat auch schon der Microsoft Gaming-CEO und Xbox-Chef Phil Spencer durchblicken lassen, dass in Zukunft einige in Vergessenheit geratene Marken wiederbelebt werden könnten. In einem Interview mit The Washington Post wurden von ihm explizit King’s Quest, Hexen und Guitar Hero erwähnt. Zumindest wolle er mit den Entwickler*innen darüber sprechen, wenn der Deal über die Bühne gegangen sei.

