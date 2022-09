7 vs. Wild Staffel 2: Starletnova zwischen Training und Elchparks

Starletnova war bis vor wenigen Tagen mit ihren sechs Mitstreitern in den Tropen. Dort hat sie an der zweiten Staffel des YouTube-Formats 7 vs. Wild teilgenommen und versucht, sieben Tage in der Wildnis mit wenigen Gegenständen zu überleben. Novas neuestes Video zeigt ihr Training, mit dem sie sich auf den Dschungel vorbereitet hat.

Starletnova trainiert auf eigene Faust

Sie hat es bereits in einem früheren Video angekündigt. Nova hat sich auf dem Weg in ihre Heimat gemacht, um sich dort auf 7 vs. Wild und die Tropen vorzubereiten. Die junge Frau hat sich in Schweden 15 Jahre lang bei den Pfadfindern engagiert, weswegen sie von vielen weit vorne im Teilnehmerfeld gesehen wird.

Auf ihrer Reise wollte die 23-Jährige Gegenstände ausprobieren und ihre Pfadfinder-Skills wieder auffrischen. Es drehte sich bei ihrem zweiwöchentlichen Heimaturlaub aber nicht alles um das YouTube-Format.

Neben dem Trainieren war Zeit mit der Familie geplant. So ging es zwischen Kokosnüsse öffnen und Feuer machen mit dem Stand-Up-Paddle aufs Wasser und in einen Elchpark.

Das hat Nova aus dem Training mitgenommen

Novas Vorbereitung bestand vor allem aus dem Öffnen von Kokosnüssen und dem Entzünden von Feuer. Im Wald baute sie einen Shelter. Dabei wurde klar, dass sie nicht in Betracht zieht, eine Machete oder ein Messer zu benutzen. Im Training erledigte sie alle Aufgaben mit dem Beil, das sie letztendlich auch mit auf die Insel genommen hat.

Ihr praktisches Können und theoretisches Wissen hat sie in Schweden definitiv unter Beweis gestellt. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, wie sie sich im echten Dschungel geschlagen hat. Das erfahren wir dann im November, wenn die Folgen der zweiten Staffel 7 vs. Wild ausgestrahlt werden.

