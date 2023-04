MontanaBlack bei 7 vs. Wild Staffel 3? Die ersten Teams sind nominiert

Fritz Meinecke hatte es bereits in seinem letzten Video angekündigt. Auch dieses Jahr werden wieder ahnungslose Creator*innen mit mehr oder weniger Outdoor-Erfahrung für 7 vs. Wild nominiert. Uns wurde eine bunte Mischung versprochen und die haben wir auch bekommen. Wer ist nominiert worden und was passiert jetzt?

7 vs. Wild Staffel 3: Das sind die ersten Teams

Bevor die nächsten drei Teams in Kürze bekannt gegeben werden, schauen wir uns wir die Nominierung der ersten drei an. Die Prämisse war, so unterschiedliche Teams wie möglich dabei zu haben. Die Erfahrungsspanne dieser Teams reicht von Stubenhocker bis Survival-Experte. Zusammen nominiert sind:

MontanaBlack und Elotrix

Die beiden Vollzeit-Streamer bringen quasi gar keine Erfahrung mit in das Projekt. Beide haben sich die zweite Staffel angeschaut und könnten beweisen, was sie gelernt haben.

Das ist die verbaute Hardware von MontanaBlack:

Survival Lilly und Vanessa Blank

Geballte Frauenpower: Die beiden Outdoor-Expertinnen machen seit vielen Jahren Videos auf YouTube zum Thema Outdoor, Survival und allem was dazu gehört.

Die Naturensöhne Gerrit und Andy

Crafting ist ihre Leidenschaft. Scheinbar mit Leichtigkeit setzen sie ein Bauwerk nach dem nächsten eigenehändig in ihren Wald. Beim Bushcraft sind sie also ganz vorne mit dabei.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wenn euch die Teams und die einzelnen Teilnehmer*innen genauer interessieren, schaut gerne hier in unserer Kandidatenliste vorbei. Dort stellen wir sie euch näher vor.

Machen die Kandidat*innen mit?

Die Kandidat*innen müssen aufgrund der Nennung im Video natürlich nicht zwangsläufig mitmachen. Wie letztes Jahr kann auch abgesagt werden. Diesmal gibt es allerdings einen kleinen Haken: Das Duo kann nur geschlossen zu- oder absagen.

„Wichtig ist natürlich auch, dass die Zusage als Kompletteam passiert. Also wenn wir jetzt gleich die Ersten bekanntgeben, die wir gerne dabei hätten, dann besprecht euch vielleicht mal ein bisschen und dann wäre es schön, wenn wir eine gesammelte Entscheidung bekommen, ob ihr als Team dran teilnehmt oder euch nicht traut.“

Bis zum 30. April 2023 haben diese sechs Nominierten nun Zeit sich zusammenzusetzen, zu beraten und ein öffentliches Statement abzugeben, ob sie dabei sind oder nicht.

Was glaubt ihr: Sagen die Teams oder ab und warum? Schreibt es uns in die Kommentare!