7 vs. Wild: Das ist die Location von Staffel 1

Wir bewegen uns immer weiter auf die Dreharbeiten von 7 vs. Wild Staffel 2 zu. Vieles ist schon bekannt, so auch die Location: Es wird in den Dschungel gehen. Der Ort sollte im Vergleich zur ersten Staffel gänzlich anders sein. Aber wo wurde die erste Staffel eigentlich gedreht?

7 vs. Wild: Vom kalten Schweden in die heißen Tropen

Die erste Staffel 7 vs. Wild hatte ein bedeutend anderes Klima als die Location der zweiten Staffel. Dieses Jahr geht es in die schwül-heißen Tropen.

Neben der Hitze warten monsunartige Regefälle auf die Kandidaten, da der Dreh in der Regenzeit stattfinden wird. Das ist eine vollkommen andere Situation als in der ersten Staffel.

Die erste Staffel wurde in Schweden gedreht. Oder um es mit den Worten des Intros zu sagen:

„Ausgesetzt in der Wildnis von Schweden, kämpfen sieben Kandidaten sieben Tage ums Überleben. Jeder muss mit sieben vorher ausgewählten Gegenständen und der Kleidung am Körper auskommen.“

Die Kandidaten wurden auf einer Insel ausgesetzt. Jeder an einer anderen Stelle und so weit auseinander, dass sie sich möglichst nicht begegnen. Die Insel war nicht bewohnt, es gab also nicht die Möglichkeit durch Zufall ein Dorf oder ähnliches zu finden, um es sich leichter zu machen.

Das waren die größten Herausforderungen

In Schweden war es zur Zeit des Drehs ziemlich kühl. Wind, wenig Sonne und Regen haben es den Teilnehmern zusätzlich erschwert. Warme Kleidung war hier ein Muss. Viele haben bereits in der ersten Nacht gefroren, da ihre Kleidung nass war.

Um Nahrung musste sich selbst gekümmert werden. Wasser war direkt an der Küste genügend vorhanden. Zum Essen gab es bei den meisten eine Woche lang Blaubeeren, die dort in Massen vorkamen. Der eine oder andere hat sich mit einem Angel-Set einen Fisch gefangen.

