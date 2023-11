Lebensgefahr bei 7 vs. Wild? 1. Team begegnet Schrecken der Wildnis

Spätestens seit der 2. Folge von 7 vs. Wild Teams wird klar, dass die zwei Wochen in der kanadischen Wildnis kein Zuckerschlecken werden. Spuren von Wildtieren, Raubtiergeräusche und letztlich die Sichtung eines umherstreifenden Wolfes, führen die Teilnehmer*innen vor Augen, worauf sie sich eingelassen haben.

Kurz nach der Aussetzung der Kandidat*innen stand die Erkundung der temporären Heimat auf dem Plan. Während die meisten Bekanntschaft mit allerlei Insekten und diversen Kriechtieren machen durften, entdeckte das Team von Fritz Meinecke und SurvivalMattin die ersten Wolfsspuren.

Letztlich sorgt der Fund eines Kadavers (aller Wahrscheinlichkeit nach ein Weißkopfseeadler) für die Gewissheit, dass die Überlebenskünstler in direkter Nachbarschaft mit den Raubtieren leben müssen. Und auch der Weg ins Landesinnere ist ganz offenbar ein Wildtierpfad.

Währenddessen werden Knossi und Sascha jedoch tatsächlich mit einer vermeintlich lebensgefährlichen Situation konfrontiert. Dabei ist die drohende Gefahr nicht nur zu erahnen, sondern zeigt sich sogar direkt vor den Augen des Teams.

Was passiert in Folge 2 von 7 vs. Wild Teams?

Nachdem die Freunde ihr provisorisches Lager aufgeschlagen haben, hören sie in der Ferne nicht nur Walgesänge, sondern auch das erste Wolfsgeheul. Während Knossi wenig später seine ersten Angelversuche unternimmt, macht ihn Sascha plötzlich schreiend auf den unliebsamen Besuch aufmerksam.

In keiner besonders großen Entfernung zur Angelstelle, streift ein Wolf umher und scheint offenbar auf direktem Weg in das Lager zu sein. Schrecksekunden für die beiden Abenteurer, denen die Herzen sichtlich in die Hose gerutscht sind und nun überlegen müssen, wie sie der Situation Herr werden können.

Wie groß ist die Gefahr eines Wolfangriffs in Kanada?

Mit derzeit rund 60.000 Tieren (Tendenz steigend), stellt Kanada nach Russland die zweitgrößte Wolfpopulation dar. Aber müssen die Teilnehmer*innen wirklich Angst vor den Raubtieren haben? In erster Linie sind Wölfe eher scheue (aber neugierige) Tiere, die Menschen aus dem Weg gehen und nur aggressiv reagieren, wenn sie sich bedroht fühlen.

Dennoch kann ein direktes Aufeinandertreffen von Mensch und Wolf durchaus unangenehm werden auch wenn ein Angriff extrem selten ist. Allerdings sind die Teams von „7 vs. Wild“ in die Heimat der Wildtiere eingedrungen, weshalb es umso wichtiger ist, ruhig und bedacht vorzugehen und möglichst keine Angst zu zeigen.

Wie die erste Wolf-Begegnung in „7 vs. Wild“ ausgehen wird, erfahren wir allerdings erst in der dritten Folge, die nächsten Dienstag auf freevee ausgestrahlt wird. Bis dahin verkürzen die zusätzlichen Behind the Scenes-Folgen auf YouTube die Wartezeit.