Geheimtipps: Diese 5 Spiele aus 2021 müsst ihr unbedingt gespielt haben!

Das Jahr 2021 ist, wie jedes Jahr, in Eiltempo vorübergegangen und klar, die noch immer andauernde Corona-Pandemie hat bei dem Zeitempfinden nicht geholfen. Gut, dass es genügend gute Videospiele gibt, um es sich zu Hause gemütlich zu machen und sich hervorragend die Zeit zu vertreiben.

Die schiere Anzahl der veröffentlichten Titel ist dabei auch 2021 wieder ein bodenloses Loch gewesen, dem sich wohl nur die wenigsten Spieler*innen aufgrund begrenzter Freizeit stellen konnten. Aber manche Spiele sind so gut, dass man sie einfach nachholen muss, sobald sich die Gelegenheit ergibt.

Wir haben fünf Spiele ausgewählt, die sich schleunigst von eurem Pile of Shame in euer Konsolen- oder Rechnerlaufwerk bewegen sollten. Egal ob beruhigendes Fotoabenteuer, schaurige Geisterbahnfahrt oder Ausflug in eine ferne, fantastische Welt: Diese Titel sind es auch nächstes Jahr definitiv noch wert, gespielt zu werden.

Ein spielbarer Pixar-Film: Kena: Bridge of Spirits

Wenn ihr nicht gerade in einen der knackige Kämpfe verwickelt seid, lädt die malerische Welt von „Kena: Bridge of Spirits“ zum Entspannen ein. © Ember Lab

Angeführt wird unsere Liste von Kena: Bridge of Spirits, dem schockierend guten Debüt-Titel des Studios Ember Lab, die in der Vergangenheit eigentlich vor allem Animationsarbeit geleistet haben. Wer sich die Trailer zu „Kena“ angeschaut hat, dürfte das wenig verwundern: Das Indie-Abenteuer könnte in dieser Form nämlich tatsächlich auf der Kinoleinwand laufen.

Aber „Kena: Bridge of Spirits“ sieht nicht nur fantastisch aus, sondern spielt sich auch denkbar rund. Als Geisterführerin Kena müsst ihr die Seelen der Toten sicher ins Jenseits begleiten. Blöd nur, wenn die keine Lust auf die Reise haben und zu ihrem Glück gezwungen werden müssen. Die wunderschön anzusehende Welt von „Kena“ wartet dabei mit kniffligen Rätseln, flüssigen Kämpfen und einer überaus emotionalen Geschichte auf.

Release: 21. September 2021

21. September 2021 Plattformen: PlayStation 4, PlayStation 5, PC (Epic Games Store-exklusiv)

PlayStation 4, PlayStation 5, PC (Epic Games Store-exklusiv) Entwickler: Ember Lab

Ember Lab Publisher: Ember Lab, Maximum Games

Ember Lab, Maximum Games Preis: 39,99 Euro