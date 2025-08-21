12 Schauspieler zwischen Harry Potter und Doctor Who – Wer sind sie?

Wenn du ein Fan von Doctor Who oder Harry Potter bist, hast du sicherlich bemerkt, dass es einige Schauspieler gibt, die in beiden Universen eine Rolle gespielt haben. Diese aufregenden Crossovers zwischen den beiden beliebten britischen Franchise sind nicht nur ein Zeichen für das Talent der Schauspieler, sondern auch für die enge Verbindung innerhalb der britischen Schauspielwelt. Lass uns einen Blick auf zwölf Schauspieler werfen, die sowohl in Doctor Who als auch in Harry Potter aufgetreten sind.

David Tennant: Vom Doctor zum Todesser

Warum ist David Tennant in beiden Franchise so bemerkenswert? David Tennant ist bekannt als der zehnte Doctor in der Serie Doctor Who, wo er mit seiner charmanten und energischen Darstellung die Herzen vieler Fans eroberte. Bevor er die Rolle des Doctors übernahm, hatte er 2005 bereits Barty Crouch Jr. in Harry Potter und der Feuerkelch gespielt. Diese doppelte Präsenz in zwei Kultserien hat Tennant zu einem der bekanntesten britischen Schauspieler seiner Generation gemacht.

Michael Gambon: Dumbledore und Kazran Sardick

Wie hat Michael Gambon seine Rollen in beiden Serien geprägt? Sir Michael Gambon ist vor allem als Albus Dumbledore in den Harry Potter Filmen bekannt. Gleichzeitig spielte er Kazran Sardick in der Doctor Who Weihnachtsspezialfolge von 2010. Seine Fähigkeit, in beiden Serien so unterschiedliche Charaktere darzustellen, zeigt seine Vielseitigkeit als Schauspieler.

Helen McCrory: Von Vampiren und Malfoys

Welche Spuren hat Helen McCrory in beiden Franchise hinterlassen? Helen McCrory spielte die Rolle der Rosanna Calvierri in Doctor Who, einer matriarchalen Vampirkönigin. In Harry Potter verkörperte sie die ebenso eindrucksvolle Rolle der Narcissa Malfoy. Beide Charaktere zeigten McCrorys Fähigkeit, starke und komplexe Frauen darzustellen.

Bill Nighy: Minister und Kunstexperte

Was macht Bill Nighys Auftritte in beiden Serien so einzigartig? Bill Nighy ist bekannt für seine Rolle als Rufus Scrimgeour in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1. In Doctor Who spielte er Dr. Black, einen Kunstexperten. Die Fähigkeit von Nighy, sowohl ernste als auch humorvolle Rollen zu verkörpern, hat ihm einen besonderen Platz in den Herzen der Zuschauer gesichert.

Toby Jones: Traumlord und Hauself

Wie unterscheidet sich Toby Jones‘ Arbeit in beiden Serien? Toby Jones ist die Stimme von Dobby, dem Hauself in Harry Potter. In Doctor Who spielte er den Traumlord, eine dunkle Manifestation der inneren Gedanken des Doctors. Beide Rollen verdeutlichen Jones‘ Talent für das Spiel mit Stimmen und Charakteren.

Mark Williams: Arthur Weasley und Brian Williams

Wie hat Mark Williams seine Rollen in beiden Serien gestaltet? Mark Williams ist bekannt als der liebenswerte Arthur Weasley in den Harry Potter Filmen. In Doctor Who spielte er Brian Williams, den Vater von Rory. Seine Darstellung von warmherzigen und humorvollen Vätern macht ihn zu einem Fanliebling.

David Bradley: Vom Hausmeister zum Ersten Doctor

Wie hat David Bradley seine Rollen in beiden Serien gemeistert? David Bradley spielte Argus Filch, den Hausmeister von Hogwarts, in Harry Potter. In Doctor Who beeindruckte er als Solomon und später als der Erste Doctor. Seine Fähigkeit, sowohl bedrohliche als auch ikonische Rollen zu verkörpern, zeigt seine schauspielerische Bandbreite.

John Hurt: Der Zauberstabmacher und der Kriegsdoktor

Was macht John Hurts Rollen in beiden Serien so unvergesslich? John Hurt war Garrick Ollivander, der Zauberstabmacher in Harry Potter, und spielte den Kriegsdoktor in Doctor Who. Seine Darstellungen sind bekannt für ihre Tiefe und Komplexität.

Roger Lloyd Pack: Minister und Cybercontroller

Warum sind Roger Lloyd Packs Auftritte in beiden Serien bemerkenswert? Roger Lloyd Pack spielte Barty Crouch Sr. in Harry Potter und John Lumic in Doctor Who. Seine Fähigkeit, sowohl humorvolle als auch bedrohliche Rollen zu spielen, macht ihn zu einem vielseitigen Schauspieler.

Zoë Wanamaker: Madam Hooch und Cassandra

Wie hat Zoë Wanamaker ihre Rollen in beiden Serien geprägt? Zoë Wanamaker war Madam Hooch in Harry Potter und spielte Cassandra in Doctor Who. Ihre markanten Charaktere bleiben den Zuschauern in Erinnerung.

Shirley Henderson: Die maulende Myrte und Ursula Blake

Was verbindet Shirley Hendersons Rollen in beiden Serien? Shirley Henderson ist bekannt als die maulende Myrte in Harry Potter und spielte Ursula Blake in Doctor Who. Ihre Darstellungen von ungewöhnlichen und unvergesslichen Charakteren unterstreichen ihr Talent.

Warwick Davis: Von Flitwick zu Griphook und Porridge

Wie hat Warwick Davis seine Rollen in beiden Serien gestaltet? Warwick Davis spielte sowohl Professor Flitwick als auch den Goblin Griphook in Harry Potter. In Doctor Who war er als Porridge zu sehen. Sein Talent für das Spielen von fantastischen Charakteren ist unübertroffen.

Kennst du noch weitere spannende Crossover zwischen Doctor Who und Harry Potter? Teile es uns in den Kommentaren mit!