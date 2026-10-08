Zelda Switch 2 Jubiläumsedition bei Best Buy – Restock am 5. November 2026

Fans von The Legend of Zelda erhalten eine weitere Chance auf die begehrte Nintendo Switch 2 im Design zum 40. Jubiläum. Der US-Händler Best Buy hat offiziell bestätigt, dass am 5. November 2026 neue Exemplare der Konsole und des passenden Nintendo Switch 2 Pro Controllers erhältlich sein werden.

Der Nachschub ist Teil einer großen Mitternachtsaktion zum Verkaufsstart von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Die Sondereditionen erscheinen regulär bereits am 29. Oktober 2026, waren aufgrund der hohen Nachfrage bei Best Buy jedoch schnell nicht mehr verfügbar.

Neue Exemplare zum Verkaufsstart des Remakes

Wann findet der Zelda Switch 2 Restock statt? Best Buy will die limitierte Hardware ab Mitternacht nach US-amerikanischer Ostküstenzeit am 5. November 2026 in ausgewählten Filialen verkaufen. Das entspricht 6 Uhr deutscher Zeit. Die Aktion betrifft fast alle Niederlassungen des Händlers in den USA, wobei die verfügbare Stückzahl begrenzt sein soll.

Zeitgleich können Vorbesteller ihre Ausgabe von The Legend of Zelda: Ocarina of Time abholen. Das vollständig für Nintendo Switch 2 neu entwickelte Remake erscheint ebenfalls am 5. November 2026 und bildet damit den Mittelpunkt der nächtlichen Verkaufsaktion.

Eine vergleichbare Nachlieferung für Deutschland wurde bislang nicht angekündigt. Da Best Buy ausschließlich seine Filialen in den USA nennt, sollten deutsche Fans die Angebote hiesiger Händler im Blick behalten. Die Bestätigung könnte zumindest darauf hindeuten, dass Nintendo zum Spielelaunch weitere Kontingente an Handelspartner ausliefert.

Die erste Themenkonsole der Nintendo Switch 2

Welche Besonderheiten bietet die Zelda Sonderedition? Die Konsole wurde nicht ausschließlich nach Ocarina of Time gestaltet, sondern greift Motive aus der gesamten Reihe auf. Dazu gehören grüne und goldene Joy-Con 2, zahlreiche Verzierungen sowie ein schwarzgoldenes Dock mit einem auffälligen Triforce-Symbol.

Der separat angebotene Nintendo Switch 2 Pro Controller setzt das Jubiläumsdesign fort. Zusätzlich veröffentlicht Nintendo eine passende Tragetasche mit Displayschutz. Folgende Produkte starten offiziell am 29. Oktober 2026:

Nintendo Switch 2 im Design zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda

Nintendo Switch 2 Pro Controller im Jubiläumsdesign

Nintendo Switch 2 Pro Controller mit Präsentationsständer

Nintendo Switch 2 Tragetasche mit Displayschutz

Besonders groß dürfte das Interesse sein, weil es sich um die erste offiziell gestaltete Sonderausgabe der Nintendo Switch 2 handelt. Nintendo verbindet die Veröffentlichung mit dem 40. Geburtstag der Reihe und dem ambitionierten Remake von Ocarina of Time, das unter anderem vollständig überarbeitete Grafik, vertonte Zwischensequenzen, erweiterte Dialoge, orchestrale Musik, moderne Kamerasteuerung sowie neue Bewegungsmöglichkeiten bietet.

Würdet ihr euch die Zelda Sonderedition der Nintendo Switch 2 kaufen, falls sie auch in Deutschland wieder verfügbar wird? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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