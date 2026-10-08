Zelda – PROPLICA Master-Schwert kommt 2027 zurück, Preis und Features im Überblick

Nach dem 40. Geburtstag von The Legend of Zelda im Jahr 2026 steht bereits das nächste offizielle Sammlerstück für Fans bereit. Bandai Spirits bringt das PROPLICA Master-Schwert erneut auf den Markt, wobei deutsche Händler die Veröffentlichung derzeit für Juni 2027 einplanen.

Bei der Neuauflage handelt es sich nicht um ein kleines Deko-Gadget, sondern um eine rund 105 Zentimeter lange Nachbildung der legendären Waffe von Link. Das Master-Schwert gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Symbolen von Nintendo und prägte unter anderem The Legend of Zelda: Ocarina of Time, The Legend of Zelda: Twilight Princess, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Umfangreiche Ausstattung für Sammler

Welche Funktionen bietet das PROPLICA Master-Schwert? Bandai Spirits stattet die Replik mit zahlreichen Soundeffekten aus, die sich an Auftritten der Waffe innerhalb der Spielereihe orientieren. Zusätzlich sind acht Musikstücke aus The Legend of Zelda enthalten.

Eine integrierte Vibrationsfunktion soll passende Aktionen spürbar begleiten und das Sammlerstück dadurch deutlich interaktiver machen. Für den Betrieb werden zwei AA-Batterien benötigt, die separat eingeplant werden sollten.

Gesamtlänge von rund 105 Zentimetern

Gehäuse aus ABS-Kunststoff

Soundeffekte rund um das Master-Schwert

Acht Musikstücke aus der The Legend of Zelda-Reihe

Integrierte Vibrationsfunktion

Passende Schwertscheide

Umbaubarer Präsentationsständer

Altersempfehlung ab 15 Jahren

Zum Lieferumfang gehören neben dem eigentlichen Schwert eine passende Scheide und ein spezieller Präsentationsständer. Dieser lässt sich so anordnen, dass das Master-Schwert entweder einzeln oder innerhalb der Scheide ausgestellt werden kann. Damit richtet sich das Produkt klar an erwachsene Fans, die ein auffälliges Stück Hyrule in ihrem Gaming-Zimmer präsentieren möchten.

Veröffentlichung in Deutschland

Wann erscheint das neue Zelda-Sammlerstück? Bandai Spirits plant die Wiederveröffentlichung in Japan für April 2027. Deutsche Händler führen die Neuauflage aktuell mit einer voraussichtlichen Auslieferung gegen Ende Juni 2027, teilweise wird konkret der 30. Juni 2027 genannt.

Die ersten deutschen Vorbestellangebote bewegen sich derzeit zwischen rund 223 Euro und 230 Euro. Damit fällt die Replik deutlich günstiger aus als manche handgefertigte Metallnachbildung, bleibt aufgrund ihrer Größe und elektronischen Funktionen aber ein hochpreisiges Sammlerprodukt.

Das Design mit der charakteristischen blauen Parierstange, goldenen Details und dem Triforce-Symbol dürfte selbst Menschen bekannt vorkommen, die bislang kein Zelda-Abenteuer abgeschlossen haben. Obwohl sich die Darstellung der Klinge zwischen Ocarina of Time, Twilight Princess, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom verändert hat, blieb ihre grundlegende Optik über mehrere Nintendo-Generationen hinweg unverkennbar.

Würdet ihr rund 230 Euro für das offizielle PROPLICA Master-Schwert ausgeben oder reicht euch eine kleinere Zelda-Replik für das Regal? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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