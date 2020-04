Zelda spielen in Animal Crossing? Das geht! Zumindest lässt sich nun erahnen, wie es wäre, wenn unsere Bewohner in den Landen von Link umherstreifen würden. Und so viel vorab, es wäre wahnsinnig witzig.

Ein Spieler hat sich an die unmögliche Aufgabe gewagt, die Karte von The Legend of Zelda: A Link to the Past im neuen Animal Crossing: New Horizons nachzubasteln. Das nennen wir mal eine besondere Insel und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.

Ab auf die Zelda-Insel!

Redditor VaynMaanen zeigt sich für den Bau verantwortlich. Der Reddit-User hat es leider nicht geschafft, die gesamte Karte aus dem geistigen Vorbild nachzubauen. Aber immerhin hat er einen Teil der Karte glaubhaft in Szene gesetzt.

So durfte ganz klar Kakariko nicht fehlen, ebenso wenig wie der Todesberg. Gut. Sicher wirkt dieser nicht ganz so kolossal wie im Original, aber daran stören sich echte Zelda-Fans keineswegs. Wir wissen, was gemeint ist!

Mehr dazu erfahrt ihr unter dem nachfolgenden Link. VaynMaanen hat laut eigenen Aussagen lediglich vier ganze Tage dafür gebraucht, die Karte von Grund auf so aufzubauen wie im Zelda-Vorbild. Was haltet ihr von der Idee? Hättet ihr auch gerne eine solche Insel im Hyrule-Format? Lasst es uns wissen!