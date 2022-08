YouTuber baut Gaming PC in seine Toilette

© Nick Zetta im Video „I Turned My Toilet Into a Gaming PC “ auf YouTube

© Nick Zetta im Video „I Turned My Toilet Into a Gaming PC “ auf YouTube

Genau DAS ist wohl der Traum eines jeden Gamers. Mal ehrlich, wer hat nicht auch schon mit Game Boy und Co. auf der Toilette gesessen und sich die Zeit mit einer Runde Tetris oder Super Mario vertrieben?

Die Inhaltsstoffe der Shampoo-Flasche sind sicher auch interessant aber spätestens beim dritten Durchgang längst nicht mehr spannend. Dann doch lieber einen Gaming-PC.

Da kommt das Casemod von YouTuber Nick Zetta (Basically Homeless) doch gerade recht! Wunde Daumen von unergonomischen Triggern und Thumbsticks sind damit passé. Hier wird allenfalls der Allerwerteste Wund. Aber da kann man ja auch vorsorgen.

Wer jetzt ganz laut aufschreit und auch so ein spektakuläres Setup haben will, sei gewarnt: Ein Klo-PC bedeutet Spielen am Limit. Das kleinste Leck könnte den Tod des Rechners bedeuten… Aber dazu später mehr.

Dieser Gaming-PC ist wahrlich dufte!

Was steckt in der heißen Schüssel drin? Der Bastler hat Komponenten im Wert von über 2.100 US-Dollar in seinen Toiletten-PC gesteckt. Um diese vor dem Spülwasser zu schützen, hat er eine zusätzliche Trennwand in den Spülkasten eingebaut. Hier eine Auflistung der verbauten Elektronik:

The Witcher 3. Staffel ist pausiert: Henry Cavill rüstet seinen Gaming-PC auf

„Das ist eine Menge Wasser, neben den Computerteilen.“

Dann kommt der große Moment, in dem das Herz eines jeden Bastlers/Gamers/Elektronik-Nerds höher schlägt und gleichzeitig kurz auszusetzen droht: Zetta lässt den Spülkasten mit Wasser volllaufen. Leider ist seine Installation nicht ganz dicht, sodass etwas Wasser in den abgetrennten Teil des Spülkastens läuft und der empfindlichen Technik gefährlich nah kommt.

Das hätte Zetta mit einem vorherigen Dichtungstest vermeiden können. Nach der erneuten Abdichtung folgt der epischste Moment, den ein WC-PC-Gamer wohl jemals erleben wird: Das Betätigen der Spülung. Der PC läuft… dieses Mal glücklicherweise nicht voller Wasser, sondern bekommt durch Drücken des Spülhebels Strom.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Am Ende blickt Nick Zetta stolz auf die Schüssel und freut sich wie ein kleines Kind „Mein Toiletten-PC funktioniert“. Er meint:

Zetta: „Ich habe tatsächlich mein Toiletten-PC-Setup.“ Teammate: „Bro, du lügst.“ Zetta: „Nein, im Ernst […]. Es leuchtet. Ich habe meine Toilette, sie ist ein PC und er blinkt.“ Teammate: „Bro, ich brauche das.“

Endlich hat der YouTuber Zeit für eine Runde CS:GO. Sein Teammate kann die Worte des Bastlers kaum glauben und beneidet ihn um sein Setup.