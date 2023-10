YouTube: Fritz Meinecke gibt Einblick in kommende Folgen von Facing the Unknown

Der YouTuber Fritz Meinecke ist durch viele Survival-Formate bekannt geworden. Er ist beispielsweise der Organisator von 7 vs. Wild, bei dem Streamer*innen und andere bekannte Personen in der Wildnis überleben müssen.

Doch er hat ein weiteres Format namens Facing the Unkown, wo er sich selbst in die Wildnis begibt. Seine Expeditionen will er auf seinem eigenen Kanal hochladen und gibt schon jetzt einen Spoiler, was Fans erwarten dürfen.

Diese Gaming-Tech verwenden Streamer zum Zocken:

Fritz Meinecke teast YouTube-Folgen aus Facing the Unknown an

Wann kommt sein nächstes Video? Er gibt an, dass er das kommende Video Ende Oktober auf seinem Kanal hochladen will. Er will eine Doppelfolge bringen, in der Aufnahmen aus einem Film zu sehen sind.

Was ihn daran hindert: Er warte nur noch auf eine Bestätigung, dass er das Videomaterial rechtlich nutzen darf. Ansonsten könne er seinen Erkundungstrip nicht auf dem eigenen YouTube-Kanal zeigen.

Was wird in den Videos zu sehen sein? Meinecke will insgesamt drei Erkundungstouren zeigen, die er jeweils als Doppelfolge bringen möchte. Die Touren fanden in den folgenden Ländern statt:

Französisch-Guayana (mit Otto Karasch)

(mit Otto Karasch) Mauretanien (mit Alex Müller-Perlefein)

(mit Alex Müller-Perlefein) Grönland (mit Fabio Schäfer)

In seinem aktuellen Video zeigt er einen Ausschnitt aus der ersten Episode von Grönland, in denen er und Fabio im Schnee umherwandern, auf einem Schlitten rutschen und die Polarlichter sehen.

Kann man die Videos schon woanders schauen? Tatsächlich sind die Expeditionen von Fritz Meinecke schon im Internet zu finden. In der Videothek des Fernsehsenders DMAX gibt es mehrere Videos von den Erkundungstouren, die Meinecke erwähnte.

In Episode 11 gibt es beispielsweise die Szenen zu sehen, die Meinecke angeteast hat. Solltet ihr also besonders ungeduldig sein, könnt ihr euch die Folgen einfach vorab auf DMAX anschauen.

Die Videos stehen dort völlig kostenlos zur Verfügung. Für das Schauen müsst ihr nicht einmal einen Account erstellen.

Staffel 1 besteht aus insgesamt 12 Episoden. Fritz Meinecke war neben den bereits genannten Orten in Papua-Neuguinea, Korongwe und in den Anden.