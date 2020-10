Ab sofort gibt es eine weitere Möglichkeit, die Xbox Series X vorzubestellen. Unter anderem könnt ihr Microsofts Next-Gen-Konsole in einigen Shops bei euch vor Ort vorbestellen. Dies gilt sowohl für MediaMarkt als auch Saturn. Wie viel Kontingent die Händler vor Ort haben, lässt sich nicht genau sagen.

In den Onlineshops der beiden Unternehmen ist die Konsole nach wie vor ausverkauft, doch hier und da kommen immer wieder einzelne Verkäufe zustande. Es lohnt sich also auch, hier regelmäßig vorbeizuschauen. Ihr könnt euch direkt eintragen und die „Benachrichtigung aktivieren“ von MediaMarkt und Saturn. Dann werdet ihr informiert, sobald es Nachschub gibt.

1/4



Es gibt Nachschub!



Ihr habt ab JETZT noch die Chance, euch eine Xbox Series X zum Launch zu sichern – exklusiv im Store bei @MediaMarkt_de & @SaturnDE.



Die Liste der teilnehmenden Märkte findet ihr weiter unten im Thread! *



Und ihr könnt auch was gewinnen 👇 pic.twitter.com/HO8gJyQ5it — Xbox DACH (@XboxDACH) October 23, 2020

Wie kann ich die Xbox Series X im Laden vorbestellen?

Für die Xbox Series X gilt nun, dass ihr euch zum hiesigen MediaMarkt oder Saturn begeben könnt, um zu hinterfragen, wie es mit den Vorbestellungen aussieht. Ihr könnt die Konsolen also kurzzeitig vor Ort vorbestellen.

Abholen könnt ihr eurer Gerät dann ab dem 10. November 2020. Ihr müsst nur beweisen, dass ihr sie vorbestellt habt, indem ihr euren Kassenbon mitnehmt.

Microsoft hat sich diesbezüglich noch etwas einfallen lassen. Und zwar gibt es sogenannte Vorbesteller-Kits, die ihr beim Vorbestellen erhaltet. Das sind Xbox Series X-Konsolen aus Pappe, die ihr selbst zusammenbauen könnt.

Gut zu wissen: Wenn ihr eure Papp-Xbox dann aufgebaut habt, könnt ihr ein Foto schießen und das Bild an Microsoft via Social Media schicken. Das ist das Ticket für die Teilnahme an einem Gewinnspiel.

Wo kann ich die Xbox Series X vorbestellen?

Microsoft hat eine Übersicht gepostet, wo ihr die Xbox Series X aktuell vorbestellen könnt. Natürlich gilt, dass jeder dieser Händler umgehend herausfallen kann, wenn der Vorrat aufgebraucht ist. Aber es dürfte sich in jedem Fall lohnen, hier einmal vorbeizusehen oder anzurufen und nachzufragen.

Hier ist die vollständige Liste aller Shops von MediaMarkt, wo ihr die Xbox Series X vorbestellen könnt:

Media Markt Bad Dürrheim Schwenninger Str. 38 Media Markt Belm-Osnabrück Weberstr. 1 Media Markt Berlin-Mitte Grunerstr. 20 Media Markt Dortmund-Oespel Wulfshof Str. 6-8 Media Markt Dresden-EKZ Peschelstr. 39 Media Markt Eschweiler Auerbachstr. 30 Media Markt Essen Gladbecker Str. 413 Media Markt Freiburg Bettackerstr. 1-3 Media Markt Gütersloh Vennstr. 40 Media Markt Heilbronn Edisonstr. 5 Media Markt Ingolstadt Eriagstr. 28 Media Markt Köln-Hohe Straße Hohe Str. 121 Media Markt Köln-Kalk Vietorstr. 7 Media Markt Krefeld Blumentalstr. 151-155 Media Markt Leipzig Paunsdorfer Allee 1 Media Markt Leipzig Höfe am Brühl Brühl 1 Media Markt Magdeburg-Pfahlberg Am Pfahlberg 7 Media Markt Münster Robert-Bosch-Str. 2 Media Markt Oldenburg Posthalterweg 15 Media Markt Paderborn Pohlweg 110 Media Markt Porta Westfalica/Minden Feldstr. 32 Media Markt Potsdam Sterncenter 4 Media Markt Reutlingen Unter den Linden 8 Media Markt Sulzbach Main-Taunus-Zentrum Media Markt Ulm Blaubeurer Str. 24 Media Markt Weiterstadt Robert-Koch-Str.18

Und hier die vollständige Liste aller Shops von Saturn, in denen ihr die Xbox Series X vorbestellen könnt:

Saturn Berlin-Alexanderplatz Alexanderplatz 3 Saturn Berlin-Charlottenburg Tauentzienstr. 9 Saturn Berlin-Köpenick Elcknerplatz 8 Saturn Berlin-Leipziger Platz Voßstr. 24 Saturn Berlin-Marzahn Marzahner Promenade 1a Saturn Berlin-Reinickendorf Senftenberger Ring 15-17 Saturn Berlin-Spandau Klosterstr. 3 Saturn Berlin-Steglitz Treitschkestr. 7 Saturn Berlin-Tegel Kurt-Schumacher-Damm 1-15 Saturn Berlin-Treptow Elsenstr. 111-114 Saturn Berlin-Wedding Badstr. 4 Saturn Braunschweig Platz am Ritterbrunnen 1 Saturn Bremen Papenstr. 5 Saturn Dessau Franzstr. 85 Saturn Dortmund-City Westenhellweg 70-84 Saturn Dresden Webergasse 1 Saturn Düsseldorf-Kö Königsallee 56 Saturn East Side Mall Tamara-Danz-Str.11 Saturn Essen Limbecker Platz 1a Saturn Frankfurt-Zeil Zeil 106-110 Saturn Hagen Mittelstr. 20 Saturn Halle Leipziger Str. 94 Saturn Hamburg-Altstadt Mönckebergstr. 1 Saturn Hannover Ernst-August-Platz 3 Saturn Koblenz II An der Römervilla 3 Saturn Köln-Hohe Straße Hohe Str. 46-50 Saturn Köln-Maybach Maybachstr. 115 Saturn Leipzig-Hauptbahnhof Willy-Brandt-Platz 5 Saturn Magdeburg Ernst-Reuter-Allee 11 Saturn München IV Neuhauser Str. 39 Saturn München-OEZ Hanauer Str. 77 Saturn München-Riem Willy-Brandt-Platz 5 Saturn Neckarsulm Roetelstr. 33 Saturn Nürnberg Vordere Ledergasse 30 Saturn Osnabrück Kamp 50 Saturn Paderborn Kamp 30-32 Saturn Potsdam Babelsbergerstr. 4-6 Saturn Röhrsdorf Ringstr. 3 Saturn Stuttgart Königstr. 26 Saturn Wuppertal Neumarktstr. 1

