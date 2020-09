Xbox Game Pass: Neue Spiele für September enthüllt

Im September 2020 finden wieder einmal neue Spiele in den Xbox Game Pass und darunter sind einige Kracher! So werdet ihr im Horror-Hit Resident Evil 7 das Fürchten gelehrt, den es seit diesem Monat ebenfalls bei PS Now gibt. Des Weiteren dürft ihr euch auf World War Z und weitere Kapitel von Tell Me Why freuen.

Spiele im Xbox Game Pass: September 2020

Die komplette Liste aller Neuzugänge im September 2020 findet ihr hier:

Ab sofort – Crusader Kings III (PC)

(PC) 3. September – The Jackbox Party Pack 4 (Konsole)

(Konsole) 3. September – Resident Evil 7 Biohazard (Konsole & PC)

(Konsole & PC) 3. September – Tell Me Why: Kapitel 2 (Konsole & PC)

(Konsole & PC) 3. September – Touhou Luna Nights (Konsole & PC)

(Konsole & PC) 3. September – World War Z (PC)

(PC) 8. September – Star Renegades (PC)

(PC) 10. September – Disgaea 4 Complete+ (PC)

(PC) 10. September – Hotshot Racing (Konsole)

(Konsole) 10. September – Tell Me Why: Kapitel 3 (Konsole & PC)

(Konsole & PC) Bald verfügbar – Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken (Konsole)

Besondere Boni für Ultimate-Abonnenten

Wer den Game Pass Ultimate abonniert hat, wird ab Mitte September zahlreiche weitere Spiele zocken dürfen, und zwar auf dem Smartphone! Dann ist nämlich der Streaming-Dienst xCloud mit über 100 Games verfügbar. Alles Infos dazu gibt es hier:

Project xCloud: Microsofts Spiele-Streaming-Angebot startet Mitte September mit über 100 Spielen

Diese Titel verlassen den Game Pass

Von einigen Games müssen wir im September allerdings auch Abschied nehmen, denn folgende Spiele verlassen den Service in wenigen Tagen:

Red Dead Redemption 2 (7. September)

(7. September) Gonner: Blueberry Edition (15. September)

(15. September) Jump Force: Unite to Fight (15. September)

Alle Infos und Abomodelle, inklusive Preis, Dauer und Umfang findet ihr auf unserer Themenseite zu dem Microsoft-Service.