World of Warcraft: Forever entwickelt sich für Blizzard zu einem außergewöhnlich starken Erfolg. Laut Executive Producer Holly Longdale erreicht die neue WoW-Variante pro Woche mehr Menschen als jede Version des MMORPGs innerhalb der vergangenen 15 Jahre.

Die Aussage bezieht sich auf die wöchentliche Aktivität und nicht auf die Zahl erstellter Figuren. Seit dem weltweiten Start am 5. November 2026 um 00:00 Uhr MEZ wurden allerdings bereits mehr als 15 Millionen Charaktere angelegt. Blizzard hatte den Start zuvor außerdem als größten WoW-Launch nach gleichzeitig aktiven Nutzern bezeichnet und eine Rekordzahl zurückgekehrter Fans gemeldet.

Millionen Charaktere und über 140.000 Gilden

Die von Blizzard am 18. November 2026 veröffentlichten Zahlen zeigen, wie intensiv Azeroth in den ersten zwei Wochen bevölkert wurde. Besonders wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen Charakteren und individuellen Personen, da ein Account mehrere Figuren besitzen kann.

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Kategorie Stand nach zwei Wochen Erstellte Charaktere 15.160.147 Gegründete Gilden 140.764 Verwendete Lagergegenstände 28.696.386

Zum Erfolg dürfte das Konzept beitragen, das in der Community häufig als Classic Plus beschrieben wird. Blizzard verbindet das ursprüngliche Azeroth mit neuen und überarbeiteten Gebieten, mehr als tausend zusätzlichen Quests sowie neun neuen Dungeons. Dazu gehören der Hyjal, Shen’dralas, die Flusslande, die Insel Zephras und die Schwarzschlundfeste.

Neue Kombinationen aus Volk und Klasse erweitern das klassische Fundament ebenfalls. Verfügbar sind Orc-Magier, Troll-Hexenmeister, Untoten-Paladine, Menschen-Jäger, Gnom-Priester und Zwergen-Schamanen. Vor allem die Untoten-Paladine haben sich schnell zu einem beliebten Motiv der Community entwickelt und sollen mit dem Update Eclipse später auch in World of Warcraft: Midnight spielbar werden.

Auch das neue Lagersystem wird stark genutzt. Ausgehend von einer einfachen Kochstelle können Gruppen einen gemeinsamen Lagerplatz errichten und dort bis zu drei durch Berufe hergestellte Gegenstände platzieren. Wer mindestens eine Minute am Lager verweilt oder Gegenstände herstellt, erhält abhängig von der Ausstattung verschiedene Stärkungseffekte.

Blizzard reagiert auf Gold-Exploit

Der erfolgreiche Start verlief nicht ohne Probleme. In der Schwarzschlundfeste entdeckten einige Nutzer eine größere Gruppe gewöhnlicher Gegner, die fälschlicherweise Beute auf dem Niveau von Elitegegnern fallen ließ. Dadurch konnten insbesondere Magier mit Flächenangriffen in kurzer Zeit große Mengen Gold und verkaufbare Gegenstände farmen.

Blizzard behob den Fehler per Hotfix und leitete anschließend Maßnahmen gegen mehrere Hundert Accounts ein, die den Bereich gezielt und über längere Zeit ausgenutzt hatten. Laut einem offiziellen Forenbeitrag wurden wirtschaftliche Sperren verhängt, unrechtmäßig erwirtschaftetes Gold entfernt und besonders intensive Verstöße mit zeitweisen Account-Suspendierungen geahndet. Normale Dungeon-Besuche waren von den Sanktionen ausdrücklich nicht betroffen.

Drei Schlachtzüge starten im Dezember 2026

Am 9. Dezember 2026 erhält World of Warcraft: Forever sein erstes großes Inhaltsupdate nach dem Launch. Dann öffnen die drei Schlachtzüge Tiefengrabhügel, Hyjalgipfel und Onyxias Hort ihre Tore. Die Instanzen sind laut der offiziellen Schlachtzugsübersicht für Gruppen mit zehn, 20 beziehungsweise 40 Mitgliedern ausgelegt.

Weitere Schlachtzüge, Dungeons, Quests und Weltinhalte sollen schrittweise folgen. Auch ein Hardcore-Regelwerk befindet sich in Vorbereitung, bei dem der Tod eines Charakters endgültige Konsequenzen hat. Damit setzt Blizzard nicht nur auf Nostalgie, sondern auf eine dauerhaft wachsende Alternative neben dem modernen World of Warcraft und den bestehenden Classic-Versionen.

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