Weltweit größte, funktionsfähige Nintendo Switch wird an ein Kinderkrankenhaus gespendet

Die Nintendo Switch ist für viele Spieler*innen die perfekte mobile Konsole, die aber nicht nur unterwegs, sondern auch im heimischen Wohnzimmer in der Dockingstation eingesetzt werden kann. Dadurch können die zahlreichen Switch-Titel auf einem größeren Fernseher mit mehr Power gezockt werden. Aber was wäre, wenn dieser Fernseher direkt in der Switch integriert wäre?

Die weltweit größte Nintendo Switch!

Genau diesen verrückten Gedanken hatte offenbar der Tüftler Michael Pick, der auf seinem YouTube-Kanal den Bau der weltweit größten und vollkommen funktionsfähigen Nintendo Switch zeigt. Als Display dient dabei ein 4K-Display, der Rahmen der Konsole besteht aus Holz, viele der verbauten Elemente wie die Knöpfe und Trigger stammen aus einem 3D-Drucker. Im Inneren verrichtet weiterhin die originale Switch gemeinsam mit dem Dock ihren Dienst.

Super Switch mit Nvidia-Grafikchip?

Das gesamte Gewicht der Riesenkonsole beträgt satte 29,48 Kilogramm. Mit Maßen von rund 180 x 80 Zentimetern ist die Nintendo Switch aus Holz insgesamt 650 Prozent größer als die originale Konsole von Nintendo.

Zwar kann Michael Pick die Konsole direkt über die nachgebauten Joy-Con bedienen, aufgrund der Größe macht dies allerdings nicht sonderlich viel Spaß. Aus diesem Grund hat sich der YouTuber eine Möglichkeit überlegt, um den Pro Controller sowie einen alten GameCube-Controller nutzen zu können.

Die riesige Nintendo Switch hat der Amerikaner allerdings nicht für sich selbst behalten, sondern diese an ein Kinderkrankenhaus (St. Jude’s Children’s Hospital) in Memphis gespendet. Die Kinder dort werden mit der ungewöhnlich großen Nintendo-Konsole sicherlich ihren Spaß haben, während wir uns auf weitere Projekte des kreativen YouTube-Bastlers freuen.