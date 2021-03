Verkauft Otto noch vor Ostern neue PS5-Konsolen?

Die Verfügbarkeit der PS5 bleibt auch weiterhin recht unübersichtlich und für bislang leer ausgegangene Spieler frustrierend. Doch wie ist die aktuelle Lage bei Otto vor den Ostertagen? Möglicherweise wird es noch in dieser verkürzten Woche eine erneute Chance auf die begehrte Sony-Konsole bei dem Händler geben.

Wann gibt es neue PS5-Konsolen bei Otto?

Wir haben von verschiedenen Quellen erfahren, dass einige große Händler wie Amazon und Co. mit einer weiteren Lieferung an PS5-Konsolen rechnet beziehungsweise diese sogar bereits erhalten hat. Diese aktuelle Lieferung soll dieses Mal größer ausfallen. Auch der Händler Otto könnte dieses Mal wieder beliefert werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist recht hoch, da auf Otto.de schon seit einigen Wochen keine Exemplare der Konsole verkauft worden. In der Zwischenzeit war die Konsole jedoch bei Händlern wie Amazon, Saturn, MediaMarkt, MyToys, Expert und Co. für kurze Zeit verfügbar.

Zwar können wir diese Information bislang nicht verifizieren, dennoch raten wir euch unbedingt dazu, in den kommenden Tagen einen Blick auf den Shop zu werfen. Wir beobachten Otto.de natürlich ebenfalls und werden euch auf PlayCentral.de sowohl auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook, Twitter und Instagram auf dem Laufenden halten.

Regelmäßige Updates zu der aktuellen Verfügbarkeit der PS5 bei Otto gibt es zudem in unserem Liveticker.

PS5-Zubehör bei Otto kaufen

Bei Otto könnt ihr verschiedenes PlayStation 5-Zubehör vorbestellen. Ausverkauft sind neben den Konsolen zum jetzigen Zeitpunkt das offizielle PS5-Headset, die Ladestation für den Controller und die Medienfernbedienung.

Lieferbar sind hingegen noch:

