Verborgene Velociraptor-Szene in Jurassic World Rebirth aufgedeckt – was du verpasst hast

Jurassic World Rebirth hat die Herzen der Dinosaurier-Fans erobert, aber wie bei jedem großen Blockbuster gibt es auch hier einige Szenen, die den finalen Schnitt nicht überstanden haben. Eine dieser Szenen, die das Interesse der Fans geweckt hat, ist die kürzlich enthüllte gelöschte Szene, die eine packende Velociraptor-Sequenz zeigt. Diese Szene hätte den ikonischen Dinosauriern der Franchise einen besseren Auftritt verschafft, als es die Kinofassung letztendlich tat.

Die Rückkehr der Velociraptoren

Warum wurde die Velociraptor-Szene entfernt? In Jurassic World Rebirth wurden die klassischen Dinosaurier zugunsten der neuen, mutierten Kreaturen in den Hintergrund gedrängt. Die Velociraptoren, die erstmals in Jurassic Park von 1993 auftraten, kamen kaum zur Geltung. Eine frühe Szene zeigte Xavier, gespielt von David Iacono, der von einem Velociraptor gestalkt wird, nur um dann schnell von einem Mutadon besiegt zu werden. Diese Darstellung ließ die Velociraptoren schwächer erscheinen, was wohl einer der Gründe für die Streichung der Szene war.

Die gelöschte Szene hätte jedoch ein packendes Wiedersehen mit den Velociraptoren ermöglicht. Diese hätten sich im InGen-Komplex auf Île Saint-Hubert mit dem Expeditionsteam und der Delgado-Familie konfrontiert, was eine Hommage an die ursprünglichen Jurassic Park-Filme gewesen wäre.

Ein neues Design für Velociraptoren

Wie hätte das neue Design der Velociraptoren ausgesehen? Jurassic World Rebirth präsentierte ein frisches Design für die Velociraptoren, das in der gelöschten Szene besser zur Geltung gekommen wäre. Diese neue Gestaltung sollte die Kreaturen noch bedrohlicher und eindrucksvoller erscheinen lassen und eine Verbindung zu den ikonischen Szenen aus den früheren Filmen schaffen, insbesondere zu Jurassic Park III, wo Velociraptor-Eier eine zentrale Rolle spielten.

Leider hat die Kinofassung diese spannenden Designs nur kurz angerissen. Die gelöschte Szene hätte es ermöglicht, die Velociraptoren in ihrer vollen Pracht zu erleben, was bei den Fans sicherlich gut angekommen wäre.

Die Bedeutung der Velociraptoren in der Franchise

Welche Rolle spielten Velociraptoren in der Jurassic Park-Reihe? Seit ihrem ersten Auftritt haben die Velociraptoren die Herzen der Fans im Sturm erobert. In den ursprünglichen Filmen waren sie bekannt für ihre Intelligenz und ihre Fähigkeit, in Rudeln zu jagen. Ihre ikonische Szene, in der sie Tim und Lex in der Küche von Jurassic Park jagen, ist unvergessen. In den Jurassic World-Filmen war es vor allem der Velociraptor Blue, der im Mittelpunkt stand und eine besondere Verbindung zu Owen Grady, gespielt von Chris Pratt, hatte.

Die Velociraptoren sind mehr als nur Dinosaurier; sie sind ein Symbol für die Faszination und die Gefahren, die mit der Erschaffung und dem Umgang mit Dinosauriern verbunden sind. Ihr Fehlen in Rebirth ließ bei einigen Fans eine Lücke, die die gelöschte Szene hätte füllen können.

Hätte dir diese Velociraptor-Szene in Jurassic World Rebirth gefallen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!