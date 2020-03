Valorant, der kompetitive 5-vs-5-Taktik-Shooter mit Hero-Einlagen von Riot Games steht in den Startlöchern. Der Titel soll bereits im Sommer 2020 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Doch bevor wir uns blind ins Getümmel stürzen, können wir schon jetzt ein paar wichtige Fragen vorab klären. Unter anderem kam nämlich die Frage auf, wie das Economy-System in „Valorant“ aussehen wird und welche Spezifikationen es beherbergt. Was müssen wir hier also beachten? Hier gibt es die Übersicht.

Müssen Fähigkeiten gekauft werden?

Bei den Charakteren gibt es einen Umstand, den wir in Hinsicht auf die Wirtschaft unbedingt beachten müssen. Jeder Charakter hat in einer Partie im Grunde immer vier Fähigkeiten. Aber nicht alle Skills sind direkt verfügbar!

Viel mehr schaltet ihr zwei von vier Fähigkeiten gegen die Ingame-Währung frei, die ihr im Laufe der Runden erwirtschaftet. Das heißt also, dass euer volles Potenzial erst im Laufe der Spielrunden verfügbar gemacht wird.

Und beachtet: Wenn ihr zu Beginn einer Partie einmal einen Charakter gewählt habt, dann könnt ihr in der nächsten Runde im laufenden Spiel nicht einfach einen anderen Charakter wählen. Die Auswahl muss also kühn und mit eurem Team abgestimmt sein. Hier erfahrt ihr mehr zu den Fähigkeiten aller bisher bekannten Charaktere.

Wie funktioniert das mit dem Geld in Valorant?

Wir wissen mittlerweile, dass das Wirtschafts-System ein wenig an das aus CS:GO angelehnt ist. In „Valorant“ werden wir ganz ähnlich wie die Taktik-Shooter-Inspiration ein rundenbasiertes Economy-System vorfinden.

Also schauen wir doch mal, wie viel Geld wir für die jeweiligen Aktionen im Gameplay erhalten.

Wie viel Geld gibt es pro Kill und pro Runde?

In „Valorant“ erhaltet ihr Geld als Belohnung für bestimmte Aktionen. Das heißt, für verschiedene Tätigkeiten wird eine entsprechende Summe an Geld ausgeschüttet. Diese Tätigkeiten können Folgendes umfassen:

Kill (Tötung): 200 $

(Tötung): 200 $ Win (Gewonnene Runde): 3000 $

(Gewonnene Runde): 3000 $ Loss (Verlorene Runde): 1900 $ bis 2900 $

Wir kennen nun die einzelnen Werte, die das Spiel in den laufenden Runden birgt. Für jeden Kill gibt es 200 Dollar, während ein Win ganze 3000 Dollar bereithält. Mit der Kohle können die Charaktere mit schlagkräftigen Argumenten ausgestattet werden. Dazu zählen, wie bereits erwähnt, neben den Waffen die zwei weiteren Fähigkeiten eines Charakters.

Außerdem ist es wichtig, dass die Spieler bei der ersten verlorenen Runde 1900 Dollar erhalten, doch der Wert ist variabel und steigt mit der Häufigkeit der verlorenen Runden an. Das dient dazu, die Wirtschaft eines verlierenden Teams zu stärken und so Möglichkeiten für ein Comeback zu offerieren. Schließlich könnte ein Team so ganze 2900 Dollar in einer Runde erhalten, was lediglich eine Differenz von 100 Dollar zu einem Win ausmacht.

© Riot Games

Wann wird in Valorant eingekauft?

Die digitale Shopping-Mall wird vor jeder aktiven Runde eröffnet. Hier öffnet sich das entsprechende Menü, wo alle 17 bislang bekannten Waffen, die das Spiel birgt, angezeigt und gekauft werden können. In der rechten Ecke des Menüs (siehe oben) seht ihr die beiden Fähigkeiten, die zur Auswahl stehen.

Das ist das grundlegende Wirtschafts-System, mit dem ihr euch in „Valorant“ auseinander setzen müsst. Die aktuellen Werte können sich im Laufe der Entwicklung und auch nach dem Release allerdings noch ändern. Das gilt es abschließend zu beachten.