GTA Online: Kann ich Geld an andere Spieler verschenken?

Nicht nur in der realen Welt ist Geld als allgemein anerkanntes Tausch- bzw. Zahlungsmittel nicht mehr wegzudenken, auch in GTA Online geht ohne virtuelle GTA-Dollar gar nichts.

Denn egal ob ihr euch ein weiteres Unternehmen, schicke neue Fahrzeuge, Waffen oder modernere Kleidung kaufen wollt, alles hat seinen Preis.

Wie ihr in GTA Online schnell sehr viel Geld verdienen könnt, erklären wir euch in diesem Artikel.

Wie kann ich anderen Spielern Geld geben?

Aber wie sieht es aus, wenn man selbst in GTA Online bereits über ein beträchtliches Vermögen verfügt und dieses mit anderen Spielern, die zum Beispiel gerade erst angefangen haben, teilen möchte? Ist es möglich anderen Spielern Geld zu schenken?

Tatsächlich gab es diese Funktion auf den Old-Gen-Konsolen PS3 und Xbox 360. Seit einem Patch im Jahr 2017 kann Geld allerdings nicht mehr ohne Umwege an andere Spieler verschenkt werden. Welche Wege es aktuell aber noch gibt, erklären wir euch in den folgenden Zeilen.

Job mit anderen Spielern absolvieren

Am schnellsten könnt ihr in GTA Online Geld an eure Mitspieler verschenken, indem ihr innerhalb einer Lobby verschiedene Jobs, Aufträge oder Missionen erledigt.

Habt ihr durch eine solche Tätigkeit Geld verdient, öffnet als nächstes das Interaktionsmenü, wählt euer Inventar (engl. Inventory) aus und geht dann zu dem Punkt Bargeld (engl. Cash).

Hier könnt ihr euer Geld, dass ihr bei eurem letzten Job oder einem Event im freien Modus erhalten habt, mit anderen Spielern teilen. Dabei gibt es kein Limit, wie viel Geld ihr davon verschenken wollt und ihr könnt es sogar unter allen anwesenden Spielern aufteilen.

Raubt ihr zum Beispiel eine Tankstelle aus und bekommt von dem Kassierer 1.000 GTA-Dollar überreicht, könnt ihr einen Teil des Geldes oder auch die gesamte Summe an jeden Spieler in eurer Lobby überweisen.

Das ist zwar ein wenig umständlich, aber durchaus eine Möglichkeit, um neuen Spielern schnell etwas Starthilfe zu überweisen.

Ihr könnt entscheiden, welcher Spieler wie viel Geld geschenkt bekommt. © Rockstar Games

Geld von VIP-Aufträgen: Lukrativ und schnell erfüllt sind zum Beispiel VIP-Aufträge. Hier müsst ihr euch zunächst als CEO registrieren, um im Anschluss über das Interaktionsmenü einen der Aufträge auswählen zu können.

Sammelt ihr zum Beispiel alle Päckchen ein, könnt ihr damit gerne mal 20.000 GTA-Dollar zusammen, die direkt an andere Spieler weiterverschenkt werden können.

Wichtig: Wir fassen an dieser Stelle noch einmal zusammen, durch welche Missionen ihr Geld an andere Spieler überweisen könnt: Jobs wie Rennen etc., Missionen (Kontaktmissionen etc.), Überfälle (Tankstellen, Läden) sowie dynamische Wettkämpfe, die allen aktiven Spielern in der aktuellen Sitzung offenstehen.

Heists spielen und Geld verteilen

Eine weitere Möglichkeit, um seinen Freunden Geld zu geben, besteht darin, Heist-Missionen zu erfüllen und die Beute großzügig aufzuteilen.

Besonders lukrativ ist zum Beispiel der Cayo Perico Heist. Ladet euren Freund oder gleich mehrere Mitspieler zu einem Raubüberfall ein und widmet euch dann der Planungstafel. Hier könnt ihr bei der Verteilung der Beute entscheiden, welcher Spieler einen wie großen Anteil erhalten soll. Die Angabe ist dabei in Prozent (%) gehalten.

Sobald der jeweilige Heist erfolgreich abgeschlossen wurde, bekommt jeder beteiligte Spieler den Anteil ausgezahlt, den ihr zuvor an der Planungstafel festgelegt habt.

