Gerade in den ersten Spielstunden in dem Survival-Spiel Valheim gehören die Surtling-Kerne zu den wichtigsten und mitunter auch seltensten Materialien, die ihr finden könnt. Da sich mit dieser Ressource jedoch praktische Dinge wie Portale, Schmelzöfen und Kohlemeiler bauen lassen, ist es um so wichtiger, einen kleinen Vorrat davon im Lager zu haben. Doch wo findet man Surtling-Kerne überhaupt?

Valheim: Surtling-Kerne finden, so geht’s – Guide (Lösung)

Grundlegend gibt es drei Methoden, die wir euch nun etwas genauer vorstellen wollen:

Plündert Grabkammern

Tötet die Kreaturen Surtlinge

Tötet die Kreaturen Fulinge

Grabkammern plündern

Den Anfang in diesem Guide machen tatsächlich nicht die Surtlinge selbst, obwohl man ja meinen könnte, dass diese Kreaturen die offensichtlichste Quelle für Surtling-Kerne darstellen müssten. Doch da sie gar nicht so oft in „Valheim“ angetroffen werden können und sich je nach Karte auch immer an anderen Orten befinden, besteht eure beste Chance darin, schnell viele Kerne von Surtlingen zu finden darin, Grabkammern zu plündern.

Bei Grabkammern handelt es sich um unterirdische Dungeons, die überall in den Wäldern gefunden werden können, ganz gleich, ob ihr euch in einem Dunkelwald, Schwarzwald oder Auenwald befindet. Die Eingänge zu den Grabkammern sind beinahe immer künstliche Steinformationen, die von einigen Skeletten bewacht werden. Solltet ihr einen solchen Ort gefunden haben, seid ihr eurem Wunsch, viele Surtling-Kerne zu besitzen, bereits einen guten Schritt näher gekommen.

Bevor ihr die Dungeons betretet, solltet ihr euch jedoch gut ausrüsten. Die Grabkammern bestehen aus sehr engen Gängen, in den es vor Skeletten nur so wimmelt. Für Fernkämpfer eignen sich diese Orte also eher weniger, Nahkämpfer, vor allen Dingen solche mit einem Schild, sind hier jedoch klar im Vorteil. Tragt ihr mindestens eine verbesserte Lederrüstung oder sogar eine Bronzerüstung, solltet ihr hier nur wenige Probleme haben, wenn überhaupt.

Surtlinge finden und töten

Natürlich sind die namensgebenden Surtlinge ebenfalls eine gute Quelle, um den eigenen Vorrat an diesen Kernen aufzufüllen. Jedoch lässt sich nur schwer sagen, wo ihr diese Kreaturen findet, denn ihr Aufenthaltsort ändert sich von Karte zu Karte, ist also für jeden Spieler unterschiedlich. Was ihr sucht, sind flammende Geysire beziehungsweise Meteoritenkrater, in welchen sich Surtlinge gerne aufhalten. Diese Orte können überall in „Valheim“ entdeckt werden.

Viele Spieler berichten aber davon, Surtlingen vor allen Dingen im Sumpfland begegnet zu sein. Haltet so oder so die Augen nach Punkten offen, die in Flammen zu stehen scheinen und setzt im Kampf gegen die Surtlinge vor allem auf Pfeil und Bogen, um nicht Gefahr zu laufen, in Brand gesetzt zu werden. Besiegte Surtlinge lassen immer einen Surtling-Kern und etwas Kohle fallen, sind für jeden Schmied also ein wahrer Segen.

Fulinge finden und töten

Die meisten Fulinge findet ihr in den Ebenen, also dem letzten Biom, das ihr im Early Access von Valheim betreten solltet. Die Fulinge befinden sich meist in den Dörfern. Da diese Gegner im Verhältnis zu den vorangegangenen Biomen sehr stark und stets in großen Gruppen unterwegs sind, solltet ihr einen Angriff sorgsam planen und bestenfalls selbst in einer Gruppe vorgehen. Viele tote Fulinge bedeuten aber eben auch viele Surtling-Kerne, weswegen sich das Risiko durchaus lohnt.

Im Sumpf wandern manchmal einzelne Fulinge umher, die sich auch solo besiegen lassen, da diese Kreaturen außerhalb der Ebenen jedoch sehr selten sind, stellen sie kaum eine brauchbare Quelle für Surtling-Kerne dar. Solltet ihr einen einzelnen Fuling entdecken, solltet ihr ihn aber trotzdem umhauen, schließlich ist ein einzelner Kern immer noch besser als gar keiner.