Leder herstellen in V Rising, viel Wildtierhäute auf einen Streich

Wir haben einige Tipps und Tricks zum Überflieger V Rising für euch vorbereitet, die euch den Einstieg stark erleichtern können. Im Mittelpunkt steht nämlich ein umfangreiches Housing- und Crafting-Feature, das euch gut beschäftigt.

Bei vielen Materialien ist es allerdings nicht so ganz eindeutig, wo sie zu beschaffen sind und was man für die Herstellung tun muss.

Ein Kandidat, der in diese Kerbe schlägt, ist Leder (Leather). Insbesondere am Anfang und im mittleren Part des Spiels brauchen wir viel Leder, damit wir uns bessere Rüstung schneidern können. Aber wo finde ich die Materialien für Leder?

V Rising: Schnell an viel Leder kommen

Vom Spiel wird uns nicht direkt erklärt, wo wir Leder finden können. Also heißt es, selber suchen. Doch Leder lässt sich eher herstellen und weniger auffinden. Um dies zu bewerkstelligen brauchen wir zunächst einmal eine Gerberei (Tannery). Dann sind wir von der technischen Seite schon mal starbereit.

Doch das Rezept versteckt sich bei einem V-Blutträger. Geht zuerst zum Blutaltar und aktiviert Keely den Frostbogenschützen (Keely the Frost Archer). Folgt seiner Blutspur und schaltet den Level-20-Gegner aus.

Der Sieg schaltet nicht nur die Gerberei frei, obendrein erhaltet ihr das Rezept, um Leder herstellen zu können. Für die Gerberei benötigen wir erst einmal 160 Tierfelle und 8 Holzbretter.

Wo finde ich Leder in V Rising?

Jetzt benötigen wir also Wildtierhäute (Animal Hide), die wir von umherstreifenden Wölfen oder Bären ergaunern können. Es bietet sich zum Beispiel der Alpha-Wolf an, der relativ am Anfang und in der Nähe eurer Burg zu finden ist. Hier spawnen mehrere Wölfe und der Alpha-Wolf hat auch ein paar Tierhäute im Angebot nach dem Erlegen.

Es gibt jedoch ein paar spezifische Orte, wo ihr besonders viel Wildtierhäute auf einmal findet. Diese Orte könnt ihr in der nachfolgenden Map erkennen. All diese Orte befinden sich im südlichen Teil der Weltkarte. Schaut einfach, wo die Gegner eurem Level entsprechen.

Insbesondere die Bärenhöhle ganz im Osten bietet sich an. Genauso wie der Wolfsbau in der Mitte (südlichste Markierung).

Aber auch ganz im Westen finden wir noch einmal ein Bärenterritorium vor, wo ebenfalls viele Bären darauf warten, um ihre Habe erleichtert zu werden. Wenn ihr all diese Spots einmal abgeklappert habt, könnt ihr euch vor Wildtierhäuten kaum noch retten.

Wofür brauchen wir Leder?

Leder brauchen wir für mehrere Dinge in „V Rising“. Zum Beispiel für das Upgraden unserer Schlossherzes (Castle Heart), das 12 Einheiten Leder (und 12 Kupferbarren) benötigt. Das dürfte auch das erste Mal sein, dass wir mit der Suche nach Leder konfrontiert werden. Für die Erweiterung brauchen wir Kupferbarren und Leder.

Außerdem gibt es eine Rüstung im Midgame, die mitunter stolze 32 Einheiten an Leder-Material aufbraucht. Die sogenannte Hallowfang-Rüstung schützt euch sehr gut vor größeren Gefahren und ihr solltet sie definitiv produzieren.

Wenn ihr also Wildtierhäute findet, könnt ihr sie fortan bei der Gerberei umwandeln. Dafür braucht es allerdings 16 Einheiten des Tierfells, um ein Stück Leder zu erhalten. Farmt also viele Tierhäute!