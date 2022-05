Baumwolle und Baumwollgarn in V Rising für Hallowfang-Rüstung – Lösung

V Rising lädt zum Rätseln ein. Einige Materialien müssen wir erstmal finden, denn sie sind sehr gut versteckt. Das ist wichtig, weil wir unsere Ausrüstung und die Waffen damit craften können. Und so schauen wir nicht selten in die Röhre, wenn wir uns auf der Suche nach einem ganz bestimmten Material befinden.

Während Kupfererz oder Steine eher häufig zu finden sind, sind es da schon eher die Dinge wie Eisen oder Baumwolle, die im Laufe des Spiels für Fragezeichen sorgen. Aber wo finde ich Baumwolle, um Baumwollgarn herzustellen? Und welche Rüstung kann ich damit schneidern?

Mit dieser Lösung erfahrt ihr, an welchen Orten ihr idealerweise nach Baumwolle Ausschau halten könnt, um schnell an sehr viel Baumwolle zu gelangen.

V Rising: Das Problem mit der Baumwolle

Was muss ich über Baumwolle wissen? Wichtig ist vor allem, dass wir mit Baumwolle den gefragten Baumwollgarn (Cotton Yarn) herstellen können. Und den brauchen wir!

Hierbei handelt es sich um eine wertvolle Ressource, die ihr neben Wollfaden (Wool Thread) und Leder (Leather) benötigt, um eine bessere Rüstung herzustellen. Es handelt sich um die sogenannte Hohlzahn-Rüstung (Hallowfang Armor). Wenn ihr eine Schneiderei habt, also eine Schneiderbank gebaut habt, könnt ihr diese besondere Rüstung anpeilen.

Wo kann ich Baumwollgarn und Wollfaden finden?

Um Baumwollgarn herstellen zu können, müssen wir erst einmal das Rezept finden. Das befindet sich in den Händen von Beatrice der Schneiderin. Aktiviert ihre Blutspur und dann könnt ihr sie im Norden suchen gehen.

Sie befindet sich inmitten der Dunley Farmlands und sie ist recht einfach umzuhauen, da sie sich kaum wehrt und nur davonläuft. Achtet jedoch auf die vielen Truppen, die sich in der Stadt befinden. Die können euch beim Ausschalten stören.

Beatrice ist ein easy Snack. © Stunlock Studios/PlayCentral.de

Wo finde ich Baumwolle? Es gibt spezifische Örtlichkeiten, wo die Baumwolle häufiger anzutreffen ist. Ihr solltet diese explizit aufsuchen, nachdem ihr euch gut vorbereitet habt, um so schließlich an sehr viel Baumwolle auf einmal zu gelangen.

Die Vorbereitung beinhaltet auch den Verzehr von Knoblauchgesöff, das euch vor Knoblauch und deren Auswirkungen schützt. Denn die Plantagen der Bauern sind mit Knoblauch geschützt, der euch von Zeit zu Zeit immer mehr zusetzt. Dieser Zauber schwächt Angriff und Verteidigung, weshalb er sehr gefährlich ist.

Die nachfolgende Karte zeigt euch sogenannte Baumwollplantagen. Hier wächst die Baumwolle an einigen Stellen. Ihr könnt ein Portal in den Norden nehmen, denn die Baumwollplantagen befinden sich in den Dunley Farmlands.

Von dort aus reist ihr einmal alle Plantagen ab, beginnt im Osten und arbeitet die aufgezeigten Plantagen in Richtung Westen ab. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr euch ein Pferd schnappen und gen Heimat reiten.

Die Rohstoffe findet ihr an den markierten Stellen im Norden. © Stunlock Studios/PlayCentral.de

Beachtet unbedingt: Wenn ihr schon einmal hier seid, haltet unbedingt nach den Kisten Ausschau, die sich in den Häusern verbergen. Die Anwohner besitzen nämlich auch Wollfaden. Und den benötigt ihr genauso wie Baumwollgarn für eure Rüstung. Eine Suche nach Baumwolle ist demnach auch immer eine Suche nach dem nötigen Wollfaden. Schreibt euch das hinter die Ohren!

Wofür ist Baumwollgarn gut?

Wenn ihr euch jetzt wie ein reicher Baumwollbauer oder eine Baumwollbauerin fühlt, habt ihr alles richtig gemacht.

Zurück in der Burg müsst ihr zunächst einmal an den Webstuhl gehen und eure Baumwolle in Baumwollgarn umwandeln. Dafür benötigt ihr jeweils ein 20er-Pack an Baumwolle. Mit einem Schneiderbodenbelag spart ihr euch fünf Einheiten, dann zahlt ihr lediglich 15 pro Baumwollgarn.

Wichtig wird der Rohstoff schließlich für die Hohlzahn-Rüstung. Diese vier Teile benötigen insgesamt folgende Materialien:

32x Wollfaden

32x Leder

32x Baumwollgarn

Wenn ihr alles zusammen habt, könnt ihr sie an der Schneiderbank fertigen. Falls ihr diese übrigens noch nicht habt, sucht Quincey den Banditenkönig auf. Er hat das Rezept.

Tipp: Baumwolle selber anbauen dank Samen

Übrigens gibt es auch Samen, mit denen ihr Baumwolle bei euch zu Hause im Vampirschloss anbauen könnt. Baumwolle ist zwar im Grunde recht einfach zu farmen, aber wenn ihr euch später die Arbeit nicht mehr machen möchtet, solltet ihr nach den Samen suchen.

Wo finde ich Baumwollsamen? Diese Samen für den Anbau von Samen gibt es mit einer sehr niedrigen Wahrscheinlichkeit beim Abernten von Baumwolle. Zudem lassen sich die Samen in den Häusern der Bauern finden.

Im Anschluss müsst ihr sie nur noch in der Burg verpflanzen und dann habt ihr eure eigene Baumwollplantage.

Übrigens: Baumwollgarn könnt ihr zudem noch weiterverarbeiten, um später an noch bessere Rüstung zu gelangen. Für die Herstellung von Geistgarn benötigt ihr das Rezept und die Schneiderbank.