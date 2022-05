V Rising: interaktive Map erleichtert euch den Vampiralltag

V Rising ist aktuell in aller Munde. Das Koop-Spiel verbindet beliebte Survival-Elemente mit einer düsteren Vampir-Welt, in der wir uns frei bewegen und eigene Basen errichten können. Ähnlich wie Valheim entwickelte sich auch V Rising über Nacht zum Steam-Hit.

Obwohl eigentlich gerade erst die Early-Access-Phase begonnen hat, lässt sich das Spiel schon jetzt als absoluter Erfolg beschreiben. In nur wenigen Tagen sammelten sich viele positive Stimmen aus der ganzen Welt, immer mehr Spieler*innen interessieren sich für den Titel mit der originellen Open World.

V Rising explodiert auf Steam, schon jetzt über 500.000 Player

V Rising: Map hilft euch beim Erkunden

Neben dem Überleben steht bei V Rising die Erkundung im Mittelpunkt. Für unsere Basis brauchen wir Ressourcen und die Karte steckt darüber hinaus voller Geheimnisse und Bosse. Die im Spiel enthaltene Karte schafft hier allerdings nur bedingt Abhilfe. Sie ist relativ grob gehalten und dient nur der allgemeinen Übersicht.

Zum Glück werden online zwei interaktive Karten angeboten, die euch die Erkundung erleichtern und den Grind deutlich reduzieren können. Die Karten von vrising-map.com und mapgenie funktionieren dabei grundsätzlich ähnlich. Ihr könnt auswählen, wonach ihr sucht und bekommt dann entsprechende Icons angezeigt.

Wenn ihr euch gratis bei Mapgenie registriert, bietet euch die Seite darüber hinaus einige Komfort-Features. So könnt ihr eigene Locations markieren und so eure Basis oder bestimmte Orte festhalten. Ihr könnt außerdem euren Fortschritt bei den Collectibles tracken und bereits gefundene Items markieren. Ein kleiner Boss-Guide ist außerdem Teil des Pakets. So sieht die Karte in Aktion aus:

Um die Karten während dem Spiel zu nutzen, bietet sich ein zweiter Bildschirm an. Alternativ könnt ihr die Seite natürlich auch einfach im Hintergrund laufen lassen. So oder so sind die Maps wirklich eine willkommene Ergänzung und erleichtern euch den Alltag als Vampir erheblich.

Wie steht ihr zu V Rising? Habt ihr das Spiel schon ausprobiert? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen!