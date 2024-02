UnsympathischTV und inscope21 werden zu Domian in Geheimratseck

Nicolas Lazaridis alias inscope21 und Sascha Hellinger alias UnsympathischTV haben einen neuen YouTube-Kanal, der aktuell in der deutschen YouTube-Landschaft für Aufsehen sorgt.

Der YouTube-Kanal trägt den vielversprechenden Titel „Geheimratseck“ und bringt ein ganz neues Format mit sich: die beiden Comedy-Stars werden zum neuen Domian und nehmen sich den Problemen der Community an. Denn die Fans werden während der Aufnahmen live zugeschaltet.

Hier erfahrt ihr alles über den ersten Podcast von Nico und Sascha und was ihr von Folge 0 so alles erwarten dürft.

Geheimratseck: Jetzt auf YouTube und Spotify

Was für eine Überraschung für die Community: UnsympathischTV und inscope21 starten mit einem ganz eigenen Podcast durch. In der nullten Folge stellen sich erst einmal den neuen und alten Zuschauern vor, geben einen tieferen Einblick in ihre Freundschaft und lassen direkt durchblicken, um was für eine Art Podcast es sich nicht handelt.

Geheimratseck ist definitiv kein Business-Podcast, auch wenn Nicos adrettes Äußeres und sein professionelles Auftreten dies zunächst anmuten lassen. Aber nein, es ist viel mehr eine lockere Abendunterhaltung mit einem Twist.

Denn es handelt sich hierbei um ein Format im Domian-Style, in dem die Fans aus der Community live zugeschaltet werden. Die Teilnehmer*innen am anderen Ende des Hörers erzählen von ihren Problemen und die beiden Protagonisten hören aufmerksam zu. Sie hören sich die Dating- und Alltagsprobleme an und geben nützliche Tipps und Tricks fürs Leben mit auf den Weg.

In dieser Hinsicht unterscheidet sich der neue Podcast von Nico und Sascha schon mal von vielen anderen, denn nur wenige gehen diesen Weg, live Kandidaten in die Show zu ziehen.

Geheimratseck schon jetzt ein Erfolg auf YouTube

Die Zahlen sprechen für sich: Schon nach wenigen Tagen wird klar, dass die erste Folge auf dem brandneuen YouTube-Kanal sehr gut ankommt.

Episode „Wir lösen eure Datingprobleme – GEHEIMRATSECK #0“ kommt schon nach wenigen Tagen auf über 400.000 Klicks und der neue YouTube-Kanal hat in der kurzen Zeit schon fast 50.000 Abonnenten erreicht, Tendenz steigend.

Wir wünschen Sascha und Nico viel Erfolg mit dem Format und binden euch hier die allererste respektive nullte Folge ein, damit ihr mal reinschauen könnt. Viel Spaß!

