Unendlich Munition in Resident Evil 4 Remake freischalten, diese Möglichkeiten gibt es

In dem Remake zu Resident Evil 4 gibt es verschiedene Möglichkeiten, um die einzelnen Waffen mit unendlich Munition nutzen zu können. Einfach zu erreichen ist allerdings keine der möglichen Optionen im Spiel. Wir erklären euch im Folgenden, welche Vorgehensweisen es gibt und wie schwer diese jeweils ausfallen.

Unendlich Munition für eure Waffen

Um für eure normalen Waffen in „Resident Evil 4 Remake“ unendlich Munition freizuschalten, benötigt ihr die Katzenohren, die Leon anlegen muss, damit der Effekt wirksam wird.

Dieses Accessoire zu erhalten dürfte allerdings die größte Herausforderung im gesamten Spiel darstellen, da ihr den Titel dafür im Profi-Modus mit einem S+-Rang in maximal 5 Stunden und 30 Minuten abschließen müsst. Hinzu kommt, dass ihr dabei nur maximal 15 Mal speichern dürft. Dafür sind allerdings alle Bonuswaffen erlaubt, wodurch ihr die Handcannon, die Chicago Sweeper sowie das Ewige Messer nutzen könnt, sofern ihr diese bereits freigeschaltet habt.

Erschwerend kommt hinzu, dass ihr dieses Unterfangen in einem neuen Spieldurchgang, also nicht New Game Plus, erreichen müsst.

So erhaltet ihr in Resident Evil 4 Remake die Katzenohren

Wir fassen euch im Folgenden noch einmal alle Voraussetzungen zusammen, um in dem Remake die Katzenohren verliehen zu bekommen.

Voraussetzungen für Katzenohren:

Neues Spiel, kein New Game Plus auf Profi mit S+-Rang

5 Stunden 30 Minuten

Maximal 15 Mal speichern

Erlaubt: Bonuswaffen wie Handcanon, Chicago Sweeper, Ewige Messer

DLC Deluxe-Waffen

Kostüme

Accessoires & Talismane

Wie kann ich die Katzenohren nutzen?

Sobald ihr das Spiel unter den genannten Voraussetzungen abgeschlossen habt, könnt ihr die Katzenohren im Boni-Shop für 2.000 AP kaufen. Ab dann lässt sich dieses Accessoire im Hauptmenü und auch direkt im Spiel unter dem Punkt „Extras“ bei „Leons Accessoire“ jederzeit auswählen.

Eine Herausforderung, die es wirklich in sich hat. © Capcom/PlayCentral.de

Sind die Katzenohren ausgewählt, habt ihr für fast alle Waffen in „Resident Evil 4 Remake“ unendlich Munition. Das erkennt ihr an dem Unendlichzeichen in der rechten unteren Bildschirmecke. Die Katzenohren funktionieren allerdings nicht mit dem Bolzenwerfer und dem normalen Raketenwerfer.

Ihr könnt euch aber einen Raketenwerfer mit unendlich Munition freischalten. Wie das genau geht, erklären wir euch weiter unten. Die Katzenohren lassen sich, genau wie alle anderen Accessoires, jederzeit uneingeschränkt nutzen, euer Ranking wird davon also nicht beeinflusst.

Hinweis: Zwar benötigt ihr so keine Munition für eure Waffen, dennoch müsst ihr diese weiterhin nachladen.

Die Katzenohren könnt ihr jederzeit ausrüsten. © Capcom/PlayCentral.de

Messer werden durch die Katzenohren übrigens nicht automatisch unzerbrechlich. Möchtet ihr dennoch eine unzerstörbare Klingenwaffe im Spiel benutzen, dann müsst ihr alle 16 Aufzieh-Kastellane zerstören. Als Belohnung für diese nicht ganz einfache Aufgabe gibt es das Ewige Messer. Ist dieses komplett aufgerüstet, könnt ihr es durch das Spezialupgrade unzerbrechlich machen.

Lassen sich die Katzenohren ausblenden?

Nein, es gibt keine Möglichkeit die Katzenohren zu verbergen oder auszublenden. Möchtet ihr für eure normalen Waffen unendlich Munition, müsst ihr diese Leon also wohl oder übel anziehen. Zudem ist es völlig egal, welches Outfit ihr Leon anzieht, die Katzenohren sind immer zu sehen.

Ebenfalls interessant: Die Katzenohren funktionieren zwar auch bei den beiden Bonuswaffen Chicago Sweeper und Handcanon, allerdings müsst ihr auch bei diesen beiden nachladen, wenn das Magazin leer ist. Möchtet ihr hingegen gar nicht mehr nachladen, dann gibt es für beide Bonuswaffen eine noch bessere Möglichkeit.

Unendlich Munition bei Chicago Sweeper & Handcanon

Sobald ihr die Chicago Sweeper und Handcanon freigeschaltet habt, solltet ihr diese komplett upgraden. Dadurch bekommt ihr Zugriff auf das Spezialupgrade, wodurch die Maschinenpistole und der Revolver unendlich Munition erhalten, auch ohne die Nutzung der Katzenohren. Außerdem müsst ihr nun überhaupt nicht mehr nachladen, könnt sämtliche Gegner also pausenlos mit einem Kugelhagel belegen.

Wie bekomme ich den Raketenwerfer mit unendlich Munition?

Neben dem normalen Raketenwerfer, den wir euch nicht empfehlen können, gibt es in dem Remake zu „Resident Evil 4“ einen Raketenwerfer mit unendlich Munition. Diesen könnt ihr für insgesamt 2.000.000 Peseten beim Händler kaufen, sobald ihr den Survival-Titel einmal vollständig durchgespielt und den New-Game-Plus-Modus gestartet habt.

Der unendliche Raketenwerfer ist ein teurer Spaß. © Capcom/PlayCentral.de

Mehr Tipps und Tricks rund um das Remake zu „Resident Evil 4“ findet ihr in unserer umfangreichen Komplettlösung.