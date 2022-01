Uncharted: The Lost Legacy – Wie viel Spielzeit bietet das Abenteuer?

Uncharted: The Lost Legacy macht einiges anders als die Hauptabenteuer mit Nathan Drake. Dieses Spin-Off stellt Nadine und Chloe in den Fokus und schickt die beiden Heldinnen auf eine rasante Schatzsuche. Doch wie viel Spielzeit bietet „Uncharted: The Lost Legacy“ überhaupt?

Die Spielzeit von Uncharted: The Lost Legacy

Durch die Webseite HowLongToBeat erhalten wir eine ungefähre Einschätzung, wie lange man für die reine Story und das gesamte Komplettieren des Games benötigt.

Durchschnittswert: Es handelt sich um Durchschnittswerte. So könnt ihr länger mit dem Spiel verbringen, wenn ihr es gemächlicher angeht, als Leute, die die Story so schnell wie möglich beenden wollen. Außerdem kommt ihr je nach Schwierigkeitsgrad unterschiedlich schnell voran.

Hauptstory: 7 Stunden

7 Stunden Hauptstory – Extras: 8,5 Stunden

8,5 Stunden 100% Completionist: 16,5 Stunden

Extras: Mit Extras sind Nebenaufgaben gemeint, wobei ihr nicht jede Herausforderung gemeistert oder alle Schätze entdeckt haben müsst. Dafür ist immerhin die Kategorie „100% Completion“ aufgeführt. Vielmehr ist gemeint, dass ihr neben der Hauptstory zum Beispiel ein paar Schätze sammelt oder optionale Dialoge hört.

100% und Platin-Trophäe

Für 100 Prozent im Spiel ist es nötig, alle Schätze zu sammeln, optionalen Dialoge zu hören und sämtliche Herausforderungen zu meistern. Für alle, die „Uncharted: The Lost Legacy“ vollends auskosten wollen, sollten sich auf Trophäenjagd begeben und die Platin-Trophäe freischalten. In diesem Guide haben wir euch alle Trophäen für „Uncharted: The Lost Legacy“ aufgelistet.