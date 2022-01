Uncharted 4: Alle Trophäen für PS5/PS4 im Überblick – So erhaltet ihr Platin

Dieser Leitfaden zeigt euch sämtliche Trophäen für Uncharted 4: A Thief’s End. Alle Schatzsucher und Abenteurer können sich damit auf die Jagd nach der wertvollen Platin-Trophäe begeben!

Uncharted 4: Trophäen-Guide für 100% und Platin

„Uncharted 4“ wird im Rahmen der neuen Legacy of Thieves Collection ein PS5-Release spendiert. Die Trophäen könnt ihr also in der PS4 oder PS5-Fassung des Spiels sammeln. Besitzt die die PS4-Version von „Uncharted 4“ und kauft die „Legacy of Thieves Collection“ für PS5, dann könnt ihr bereits freigeschaltete Trophäen sowie euren Spielstand übertragen.

Insgesamt gibt es in „Uncharted 4“ 56 Trophäen, die ihr freischalten müsst, um das Spiel zu 100 Prozent abzuschließen und die Platin-Trophy freizuschalten. Die Aufteilung der PS4/PS5-Trophäen lautet wie folgt:

1x Platin

1x Gold

9x Silber

45x Bronze

Mehrere Spieldurchläufe notwending: Ihr werdet das Abenteuer wohl öfters beenden müssen, um die Platin-Trophäe einzuheimsen. Unter anderem gibt es je eine Trophäe für das Abschließen der Story auf einem bestimmten Schwierigkeitsgrad, wobei für „Extrem schwierig“ einiges an Übung vonnöten sein dürfte – genauso wie für den Speedrun in höchstens 6 Stunden. Die Trophäen für alle leichteren Schwierigkeitsgrade werden bei einem Story-Abschluss aber direkt mit freigeschaltet. Außerdem müsst ihr für die Gold-Trophäe 1000 Gegner töten, was in einem einzigen Spieldurchlauf nicht möglich ist.

Darüber hinaus gibt es die obligatorischen Erfolge für alle gefundenen Schätze, erhaltenen Tagebuchnotizen und gehörten optionalen Dialoge. Eine Herausforderung dürfte das Knacken des „Crash Bandicoot“-Highscores darstellen, da ihr euch da keinen Fehler erlauben dürft.

Uncharted 4: Die Platin-Trophäe

Ein letztes Mal: Sammeln Sie alle Trophäen.

Gold-Trophäen

Ludonarrative Dissonanz: Besiegen Sie 1.000 Gegner.

Silber-Trophäen

Schatz gehoben! (Extrem schwierig): Schließen Sie das Spiel auf Herausforderungsstufe „Extrem schwierig" ab.

Schatz gehoben! (Speedrun): Schließen Sie das Spiel in 6 Stunden oder weniger ab.

Schatzmeister: Finden Sie alle Schätze.

Nicht zu stoppen! Besiegen Sie 100 Gegner in Folge, ohne im Kampf zu sterben.

Ein Geist auf dem Friedhof: Überstehen Sie den Kampf auf dem Friedhof in Schottland, ohne Gegner zu eliminieren oder gesehen zu werden.

Gesetz der Serie: Besiegen Sie innerhalb von 15 Sekunden Gegner mit Angriffen in dieser Reihenfolge: Heimlicher Angriff, Nahkampfangriff, Kopfschuss und Sprengstoff.

Friedliche Lösung: Lassen Sie nach dem Schiffbruch alle am Leben bis zum Schatzhaus.

Die Kunst des Gequassels: Hören Sie sich alle optionalen Gespräche im Spiel an.

Hören Sie sich alle optionalen Gespräche im Spiel an. Schwertmeister: Parieren Sie Rafe im Schwertkampf perfekt, ohne aufgeschlitzt oder erstochen zu werden.

Bronze-Trophäen

Schatz gehoben! (Forscher): Schließen Sie das Spiel auf Herausforderungsstufe „Forscher" ab.

Schatz gehoben! (Leicht): Schließen Sie das Spiel auf Herausforderungsstufe „Leicht" ab.

Schatz gehoben! (Mittel): Schließen Sie das Spiel auf Herausforderungsstufe „Mittel" ab.

Schatz gehoben! (Schwierig): Schließen Sie das Spiel auf Herausforderungsstufe „Schwierig" ab.

Erster Schatz: Finden Sie einen Schatz.

Schatzjäger: Finden Sie 50 Schätze.

Schreib's dir auf: Finden Sie einen Tagebucheintrag.

Die verlorene Kunst des Tagebuchschreibens: Finden Sie alle Tagebucheinträge.

Notiz nehmen: Finden Sie eine Tagebuchnotiz.

Verlorene Geschichte: Finden Sie alle Tagebuchnotizen.

Mit ganz viel Köpfchen! Besiegen Sie 20 Gegner durch Kopfschüsse.

Zerbrich dir darüber nicht den Kopf: Besiegen Sie 50 Gegner durch Kopfschüsse.

Schnurschießen: Führen Sie 20 Kopfschüsse durch, während Sie am Seil hängen.

Heimlich, still und leise: Erledigen Sie 5 Gegner mit heimlichen Angriffen.

Pssst … schlaf jetzt: Erledigen Sie 30 Gegner mit heimlichen Angriffen.

Ich dachte, ich hätte was gehört: Führen Sie 30 heimliche Angriffe von oben aus.

Laufschütze: Besiegen Sie 50 Gegner mit Schüssen aus der Hüfte oder Blindfeuern.

Gehupft wie gesprungen: Besiegen Sie 10 Gegner in Folge abwechselnd mit Schüssen und Nahkampf.

Präzisionsschütze: Schließen Sie das Spiel mit einer Schusspräzision von 70 % oder mehr ab.

Dreierserie: Besiegen Sie innerhalb von 15 Sekunden Gegner mit Waffen in dieser Reihenfolge: Pistole, Automatische/Halbautomatische Primärwaffe, Granate.

Tollpatsch: Bringen Sie 10 Gegner dazu, ihre Granaten fallen zu lassen.

Bombenstimmung: Besiegen Sie 4 Gegner mit derselben Explosion (es gelten alle explosiven Gegenstände und Waffen).

10 in 60 besiegen – China Lake GL: Besiegen Sie 10 Gegner in 60 Sekunden mit dem China Lake GL Granatwerfer.

Schleifspur: Zerstören Sie 10 Fahrzeuge, während Sie am Seil gezogen werden.

Faust gegen Mauer: Besiegen Sie 5 gepanzerte Gegner nur mit Nahkampfangriffen.

Flügelmann: Führen Sie 10 Combo-Kumpel-Eliminierungen aus.

Cliffhanger: Ziehen Sie 20 Gegner nach unten, während Sie an einer Kante hängen.

Das Abenteuer fortsetzen: Schließen Sie die Einleitung in den Mehrspieler-Modus von Uncharted ab.

Spielpraxis: Schließen Sie 5 Spiele im Mehrspieler-Modus ab.

Prüfungen durch Feuer: Absolvieren Sie alle Prüfungen im Mehrspieler-Modus auf Herausforderungsstufe „Mittel".

Freunde fürs Leben: Spawnen Sie 10 Helfer im Mehrspieler-Modus.

Sanitäter! Beleben Sie 10 Verbündete im Mehrspieler-Modus wieder.

Reliquien-Entdecker: Finden Sie die seltsamen Reliquien.

Tiere füttern verboten: Spielen Sie mit dem Lemuren auf dem Markt und lassen Sie ihn Ihren Apfel stehlen.

Komplett baller-baller! Benutzen Sie jede Waffe im Spiel.

Keine Bake soll mehr stehen! Werfen Sie alle Steinbaken in Madagaskar um.

Ich kann von hier oben mein Haus sehen! Klettern Sie auf die Spitze des Uhrturms in der Stadt.

Meisterprüfung: Lösen Sie die erste Prüfung in Schottland in 10 Schritten oder weniger.

Highscore! Übertreffen Sie den Highscore im Retro-Videospiel.

Die Rückkehr des Marco Polo: Spielen Sie im Ozean in der Nähe des gesunkenen Schiffes.

Schockstarre: Stehen Sie direkt vor der Stadtverfolgung 30 Sekunden lang absolut still. (Demo-Fail)

Gib einfach Gas! Fahren Sie mit Elena im Jeep weg, ohne Gegner auszuschalten.

Delfinitiv! Bringen Sie drei Delfine dazu, dem Boot zu folgen.

Ich hab's noch drauf! Treffen Sie alle Ziele auf dem Dachboden mit der Spielzeugwaffe.

Treffen Sie alle Ziele auf dem Dachboden mit der Spielzeugwaffe. Fotoshooting: Machen Sie ein Foto von Sully.