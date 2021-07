Größte Twitch-Streamerin Pokimane knackt die 8 Millionen Follower

Pokimane ist seit geraumer Zeit die größte weibliche Streamerin auf Twitch. Nun hat die 25-jährige einen neuen Meilenstein erreicht und die sagenhafte Grenze von 8 Millionen Follower*innen geknackt. Damit ist sie nicht mehr allzu weit von ihren männlichen Streaming-Kollegen entfernt.

Neuer Rekord für Pokimane

Genau in dem Moment als Pokimane, die 8 Millionen Follower*innen-Marke überschritten hat, streamte Imane Anys, so ihr richtiger Name, auf Twitch. Sie ließ sich ihre Freude deutlich anmerken und schüttete Danksagungen an ihre Zuschauerschaft aus. Danach folgte ein kleiner melancholischer Rückblick auf ihre Streaming-Vergangenheit.

Wie geht es weiter mit Pokimane? Anys sprach auch davon, wie sie ihren Twitch-Kanal weiterhin gestalten will, kündigt hierbei aber keine großen Änderungen an. Sie zeigte sich lediglich überaus dankbar für die Menschen, die sie über ihren Kanal kennenlernen durfte und möglicherweise noch kennenlernen wird.

„Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich, egal was die Zukunft bringt, einige lebenslange Internetfreunde gefunden habe und ich hoffe, dass ich weiterhin eine positive Kraft für euch sein kann.“

thank you for very big number

💜💜💜💜💜💜💜💜 pic.twitter.com/odVrXBNGc1 — pokimane (@pokimanelol) July 10, 2021

Wer ist Pokimane?

Imane Anys aka Pokimane ist eine kanadische Streamerin und Content-Creatorin, die vor allem durch ihre Übertragungen von League of Legends (LoL) und Fortnite bekannt wurde. Im Jahr 2017 wurde sie sogar zur besten Twitch-Streamerin des Jahres gekürt. Die 25-jährige ist jedoch auch auf YouTube über verschiedenen Kanälen aktiv, auf denen sie neben Gaming- auch ASMR-Videos, persönlichere Vlogs und Podcasts veröffentlicht.

© Twitch: Pokimane

Top 10 auf Twitch nach Followerzahlen

Mit ihrer neuen 8 Millionen starken Followerschaft befinden sich im Ranking nur noch fünf andere Streaming-Größen vor ihr, die mehr Follower*innen zählen. Sie ist jedoch die einzige weibliche Streaming auf Twitch, die sich unter den Top 10 befindet.

Anys hat ihre Zuschauer*innen hierbei keineswegs durch Hot-Tub-Streams oder Freizügigkeit von sich oder ihren Streams überzeugt, sondern mit einer überaus sympathischen Art und regelmäßigen, unterhaltsamen Streams. Dabei überzeugt sie auch besonders durch ihren IRL-Content und spricht sich sogar gegen die gefährlichen Trends aus: