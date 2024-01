Twitch-Rückblick: Das waren die erfolgreichsten deutschen Streamerinnen in 2023

Neben dem Kalenderjahr ging am 31. Dezember auch ein weiteres Twitch-Jahr zu Ende. Es wurden Events veranstaltet, Rekorde gebrochen und unendlich viele Stunden Content produziert.

Das Jahr 2023 hat damit auch wieder eine Top-Liste der erfolgreichsten Streamerinnen hervorgebracht. Die wollen wir euch in unserem Beitrag vorstellen.

Ranking: Die erfolgreichsten Twitch Streamerinnen 2023

Von wegen Gaming und Streaming ist nur Männersache. Die weiblichen Creator auf Twitch haben ebenso wie ihre männlichen Kollegen eine Menge auf der Streaming-Plattform zu melden.

Sie versammeln mehrere Tausend Zuschauer*innen und bringen verschiedensten Content zu ihren Fans nach Hause. Daher haben wir extra für sie ein eigenes Ranking erstellt, um ihre Leistungen zu würdigen.

Wichtig: Das Ranking bezieht sich ausschließlich auf deutsche Streamerinnen. Als Platzierungskriterium wurde die durchschnittliche Zuschauerzahl im Jahr 2023 herangezogen. Accounts von Unternehmen oder Organisationen wie E-Sport-Teams oder ähnliches wurden außenvor gelassen.

Das sind die meistgeschauten Streamerinnen im Jahr 2023

Platz 10: xPandorya

Pandorya ist schon lange auf Twitch dabei und unterhält ihre treuen Fans vor allem mit GTA 5 Roleplay. Dazu hat sie bereits zwei Mangas veröffentlicht, in denen die Geschichte ihrer Figur Ariane erzählt wird. Ansonsten ist sie viel in Just Chatting und verschiedenen Horrorgames unterwegs.

Mit ihren durchschnittlich 1.474 Zuschauer*innen eröffnet sie das Ranking auf Platz zehn.

Platz 9: Sintica

Die DJane ist bereits seit 2017 aktiv auf der Plattform. Zu Coronazeiten, als Festivals und andere Veranstaltungen nicht mehr stattfinden konnten, gelang ihr der Durchbruch. Neben Musik zockt sie gerne mal Minecraft oder nimmt an größeren Streamer-Events teil.

Mit 1.674 durchschnittlichen Zuschauer*innen landet sie knapp vor Pandorya auf Platz neun.

Platz 8: Mahluna

Sie liebt Memes, den Valorant-Grind und hat mit „Minecraft“ eine neue Leidenschaft gefunden. Mit League of Legends gestartet, hat Mahluna der Hype um Among Us im Jahre 2021 zum Durchbruch verholfen. Mittlerweile ist „Valorant“ seit Jahren ihr hauptsächliches Game im Stream.

2023 schauten ihr im Schnitt 1.683 Menschen zu, was ihr einen hauchdünnen Vorsprung vor Sintica gibt.

Platz 7: Gnu

Jasmin Gnu unterhält ihre Zuschauer*innen nicht nur auf mehreren Kanälen auf YouTube, sondern auch auf ihrem Twitch-Kanal. Dort gab es im Jahr 2023 hauptsächlich die Kategorie Just Chatting und den neusten Zelda-Teil, Tears of the Kingdom.

Ihre Streams verarbeitet sie auf ihren YouTube-Kanälen, wo es aber nicht immer nur ums Zocken geht. Mit 1.754 durchschnittlichen Zuschauer*innen schafft es Gnu auf Platz sieben.

Diese 2 Gaming-PCs nutzt Gnu in ihrem Gaming-Room:

Platz 6: AnniTheDuck

Cosplay und Anni gehören einfach zusammen. Mittlerweile macht sie sehr aufwändige Cosplay-Videos auf TikTok und Instagram.

Da kommt ihr ihre Figur in einem Dungeons and Dragons Rollenspiel genau richtig. Das hat 2023 auch einen großen Teil ihrer Streamzeit in Anspruch genommen.

Daneben gab es Just Chatting-Content und die eine oder andere Runde Valorant darf nicht fehlen. Durchschnittlich 1.944 Zuschauer*innen im Jahr 2023 bringen die Creatorin ins Mittelfeld des Rankings.

Platz 5: JenNyan

Bei Gelegenheit verbringt Jen ihre Zeit gerne auf dem Rustplatz. Ist der zur Zeit geschlossen, befindet sie sich vor allem in der Kategorie Just Chatting. Seit Neustem hat sie gefallen an GTA 5 Roleplay gefunden und verbringt dort viele Stunden.

Jen hat sich mit ihrer aufgedrehten und authentischen Art eine große Fanbase aufgebaut, die sie mit 2.040 Zuschauer*innen auf Platz fünf bringt.

Platz 4: xFibii

Fibii hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft sich in die Herzen der deutschen Twitch-Community zu spielen. Neben Just Chatting sind Valorant und Fortnite ihre Hauptspiele, mit denen sie viel Zeit im Stream verbringt.

Ihre gestreamten Stunden sind über die vergangenen Monate rasant gestiegen. Im Schnitt schauten ihr 3.087 Menschen beim Zocken zu. Mit diesem Vorsprung von gut 1.000 landet sie vor Jen auf Platz vier.

Platz 3: HoneyPuu

HoneyPuu ist mit League auf Legends und einer Hand voll Zuschauer*innen auf Twitch gestartet. Mittlerweile unterhält sie mehrere Tausend Menschen hauptsächlich mit Just Chatting. LoL ist aber weiterhin ein großer Teil in ihren Streams, auch während ihres ersten Subathons.

Die Top drei werden von Isa mit durchschnittlich 4.332 Zuschauer*innen eröffnet.

Diese Gaming-Tech verwenden Streamer zum Zocken:

Platz 2: Dilara

Wie aus dem Nichts schoss die TikTokerin Dilara an die Spitze der deutschen Twitchgrößen. Ihr markanter Style mit den grünen Haaren geben ihr ein unverkennbares Erkennungszeichen. Ihr Content beläuft sich hauptsächlich auf Reactions.

Games wie Minecraft oder It Takes Two gehören zu ihren meistgespielten Titeln. Um auf Platz zwei zu landen, versammelt sie im Schnitt 5.582 Menschen in ihren Übertragungen.

Platz 1: Reved

Alle Jahre wieder scheint Reved mit ihrem Twitch-Kanal auf Platz eins der Rankings zu landen. Ihr Erfolgsrezept im Jahr 2023 bestand zu großen Teilen aus Reactions und Reisen/Outdoor-Streams.

Nach ihrer Aktion sieben Tage 24/7 live zu sein hat sich die junge Streamerin eine längere Pause gegönnt. Ihre Gesundheit hatte unter dem vielen Stress deutlich gelitten.

Mit durchschnittlich 7.498 Zuschauer*innen landet sie mit Abstand und absolut verdient auf Platz eins dieses Rankings.

