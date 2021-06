Twelve Minutes bekommt neuen Trailer und Release-Termin

Der interaktive Top-Down-Thriller Twelve Minutes wurde während des Xbox Showcase im Rahmen der E3 2021 mit einem neuen Trailer bedacht. Außerdem haben Fans den offiziellen Release-Termin serviert bekommen. „Twelve Minutes“ erscheint noch in diesem Jahr und zwar am 19. August 2021 für PC und Xbox-Konsolen. Besitzer des Xbox Game Pass können das Spiel risikolos ausprobieren, schließlich ist der Thriller ab Release in dem kostenpflichtigen Abo-Modell enthalten.

Worum geht es in Twelve Minutes?

In „Twelve Minutes“ seid ihr in einer Zeitschleife gefangen, die genau zwölf Minuten andauert. Immer wenn ihr gestorben seid, beginnt der Abend von neuem und euer Fortschritt ist weg. Allerdings behaltet ihr natürlich euer gesammeltes Wissen, um den nächsten Run erfolgreicher abzuschließen. Entwickelt wird „Twelve Minutes“ durch nur eine Person.