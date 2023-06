The Witcher Staffel 3 auf Netflix: Wer ist Rience?

The Witcher startet mit dem ersten Teil von Staffel 3 gerade auf Netflix durch. Diese Staffel ist in zwei Parts geteilt, aber die ersten fünf Episoden sind bereits im Stream verfügbar. Die perfekte Gelegenheit, um sich nochmal auf den neuesten Stand zu bringen: Wer war nochmal dieser Rience?

The Witcher Staffel 3 ist da: Das ist Rience

Das ist Rience: Bei Rience handelt es sich um einen klassischen Schurken. Der Magier nutzt vor allem Feuer, aber Feuermagie ist eigentlich verboten.

Außerdem scheint Rience die Nutzung bereits einiges abverlangt zu haben. Sein Geist wirkt korrumpiert, er wird vernarbt und sadistisch in der Netflix-Version von „The Witcher“ dargestellt.

Wer spielt Rience? Den ersten Auftritt legt Rience in der zweiten Staffel von „The Witcher“ auf Netflix hin. Darin wird er noch von Chris Fulton gespielt. In Staffel 3 von „The Witcher“ übernimmt allerdings Sam Woolf die Rolle, sie wurde also neu besetzt.

Rience jagt Ciri: Wie so viele Parteien in „The Witcher“ ist auch Rience hinter Geralts Ziehtochter Ciri her. Den Auftrag hat er von der Magierin Lydia Bredevoort erhalten, die Rience auch aus dem Gefängnis von Cintra holt.

Jaskier und Rience: Auf seiner Suche nach Geralt und Ciri nimmt Rience den Barden Jaskier aka Rittersporn in Oxenfurt gefangen. Er foltert den Sänger mit Feuer und versucht, aus ihm herauszupressen, wo sich Ciri und Geralt befinden. Letzten Endes rettet Yennefer Rittersporn aus den Fängen Riences und fügt dem Magier seine Narben zu.

Geralt und Rience: Rience teleportiert sich in das Labor von Kaer Morhen und kämpft dort gegen Vesemir und Triss Merigold. Es gelingt dem Zauberer, das neue Hexer-Mutagen mit Ciris Blut zu stehlen. Er folgt Ciri zum Tempel der Melitele, wo es erneut zum Kampf kommt. Rience kann letztlich zwar lebendig fliehen, aber ohne Ciri.

Wer steckt hinter Rience und Lydia? In den The Witcher-Büchern haben Lydia und dadurch auch Rience ihren Auftrag eigentlich vom Zauberer Vilgefortz von Roggeveen erhalten. Der zeigt sich in der Netflix-Serie bisher mit einer Ausnahme nur von seiner besten Seite, könnte aber auch hier der fiese Strippenzieher im Hintergrund sein.

Was haltet ihr von Rience? Wie findet ihr die Neubesetzung in der dritten Staffel? Welchen The Witcher-Charakter mögt ihr am liebsten?