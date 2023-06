The Witcher Staffel 3: Woher kennen wir Gallatin-Darsteller Robbie Amell?

Seit gestern sind die ersten fünf Folgen der dritten Staffel von The Witcher bei Netflix zu sehen. Neben bekannten Gesichtern, gibt es auch zahlreiche Neuzugänge.

Einer davon ist Gallatin, den es so in den Büchern von Andrzej Sapkowski gar nicht gibt. Laut Netflix wurde er jedoch von Isengrim Faoiltiarna inspiriert, der eine Schlüsselrolle beim Thanedd-Aufstand spielt.

Wer ist Gallatin in The Witcher Staffel 3?

Gallatin ist der geborene Kämpfer und Anführer der Scoia’tael (Eichhörnchen), einer Guerilla-Armee, die für Nilfgaard kämpft. Sein Ziel ist es, die Heimat der Elfen zu sichern, indem Nilfgaard die Menschen des Kontinents unterwirft.

Dabei gerät er fortwährend mit der Elfen-Königin Francesca aneinander, da er sich kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um das Wohl seines Volkes geht.

Wer ist Robbie Amell und woher kennen wir ihn?

Der 35-jährige Schauspieler hat bereits in zahlreichen Produktionen mitgewirkt, weshalb er einigen bekannt vorkommen könnte. Sein Filmdebüt gab der gebürtige Kanadier 2005 in der Komödie „Im Dutzend billiger 2“.

Nach einigen Teenie-Filmen, feierte Amell 2008 mit der Serie „True Jackson“ – spätestens 2009 mit „Scooby-Doo!: Das Abenteuer beginnt“ seinen Durchbruch. Es folgten Gastauftritte in namhaften Serien, wie „How I Met Your Mother“ und „Pretty Little Liars“.

© Warner Bros. Television/DC

Im Anschluss ergatterte er beispielsweise die Hauptrolle als Stephen Jameson in „The Tomorrow People“ oder die Nebenrolle als Ronnie Raymond aka Firestorm in „The Flash“. Seit 2020 ist er in der Prime-Serie „Upload“ als Nathan Brown zu sehen und zuletzt verkörperte er Chris Redfield in Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

Welche Rolle der kämpferische Elf fortwährend in der Hexer-Saga spielen wird und ob sich die Verantwortlichen dafür weiter an Isengrim orientieren, erfahren wir spätestens am 27. Juli, wenn der zweite Teil der dritten Staffel startet.

Dies wird dann leider auch der Abschied von Henry Cavill als Geralt von Riva sein. Wie wir wissen, wird ab Staffel 4 Liam Hemsworth übernehmen, der sich derweil schon intensiv auf seine Rolle vorbereitet.