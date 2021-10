Netflix hat bereits die Arbeit an einer 3. Staffel der Erfolgsserie The Witcher begonnen, während die vielen Fans fieberhaft dem Start der 2. Staffel am 17. Dezember auf dem Streamingdienst entgegenfiebern. Jetzt macht ein neuer Leak über die Handlung der neuen Folgen um Hexer Geralt von Riva (Henry Cavill) und der Zauberin Triss Merigold (Anna Shaffer) die Runde.

Die Serie basiert bekannterweise auf der umfangreichen Hexer-Saga des Buchautors Andrzej Sapkowski, die auch als Vorlage für die beliebe Witcher-Spielreihe von CD Project dient. Im Gegensatz zu den Büchern nehmen sich die Games ein paar Freiheiten heraus und verändern die Story ein wenig ab. Die Frage ist nun, wie die Serie die Beziehung zwischen Geralt und Triss behandeln wird?

Was ist von dem Leak zu halten?

Ein nun veröffentlichter Leak liefert eine mögliche Antwort: Demnach soll die 2. Staffel eine umstrittene Sex-Szene mit Geralt und Triss auf Kaer Morhen enthalten, während Geralt über Yennefers Schicksal noch im unklaren ist und glaubt, sie sei bei Sodden getötet worden.

Das jedenfalls möchten die sonst gut informierten US-Kollegen von Redanian Intelligence erfahren haben. Damit unterscheidet sich die Darstellung der Beziehung zwischen Geralt und Triss in der Serie zu den der Büchern und Games. Ob an dem Gerücht und dem Leak etwas dran ist, wird sich zum Start der 2. Staffel Ende des Jahres zeigen.

Anna Shaffer als Triss © Netflix – „The Witcher“

Triss und Geralt in den Büchern und Games

In den Büchern ist Triss eine gute Freundin der Zauberin Yennefer, die mit Geralt eine Liebesbeziehung pflegt. Triss ist eine gute Freundin von Geralt und unglücklich in den Hexer verliebt. Doch außer einer flüchtigen Liebelei kann Geralt ihre Gefühle nicht erwidern.

In den Games wiederum hat Geralt sein Gedächtnis verloren und kann sich an eine Beziehung mit Triss nicht mehr erinnern. Dieser Umstand ist für Triss die Gelegenheit, Geralts Herz zu erobern. Die äußeren Umstände machen es Triss jedoch schwer, ihn für sich zu gewinnen. Zudem muss sich Triss gegen eine Rivalin behaupten: die Medizinerin Shani. Wenn sich Geralt für Triss entscheidet, begleitet sie ihn ein Stück des Weges in den eisigen Höhen. Die Handlung der Videospiele lässt jedoch offen, wie sich Geralts feste Beziehung zu Triss am Ende weiterentwickelt.

Witcher Staffel 2 ab Dezember auf Netflix

„The Witcher“ Staffel 2 geht am 17. Dezember mit neuen Folgen auf Netflix an den Start und knüpft unmittelbar an die Ereignisse der ersten Staffel an.

Die Story vereint erstmals Hexer Geralt von Riva (Henry Cavill) mit der Prinzessin Ciri (Freya Allan) und Magierin Yennefer (Anya Chalotra) und führt zahlreiche neue Charaktere ein: Kim Bodnia als Vesemir, Yasen Atour als Coen, Paul Bullion als Lambert, Basil Eidenbenz als Eskel, Aisha Fabienne Ross als Lydia, Kristofer Hivju als Nivellen, Agnes Bjorn als Vereena und Mecia Simson als Francesca.

Hier könnt ihr den neuen Trailer zu Staffel 2 noch einmal sehen: