The Witcher-Quiz: Wie viel wisst ihr über die Games?

Die Sehnsucht nach einem neuen The Witcher-Spiel treibt uns regelrecht die Tränen in die Augen. Obwohl ein vierter Teil oder zumindest eine Fortsetzung der Spiele in Aussicht steht, wird es bis zu einem Release wohl noch eine ganze Weile dauern. Immerhin sind die Entwickler von CD Projekt RED gerade vollends mit Cyberpunk 2077 beschäftigt.

Was gibt es da Besseres, als einmal nostalgisch zurückzuschwingen und die Hexer-Reihe von CD Projekt RED einmal Revue passieren zu lassen? Bringt euer geballtes Wissen also zur Anwendung und nehmt an Geralts Rätselstunde teil!

Geralts Rätselstunde: Wie viel weißt Du über The Witcher? Schritt 1 von 15 6% Wie heißt The Witcher im Original? Saga o Wiedźminie Saga o Witérzcky Saga o Hèxrozky

Wer war Publisher vom ersten Witcher-Spiel? Bandai Namco CD Projekt RED Atari

Wie heißt der Hauptcharakter der Reihe? Ciri Geralt Morhen

Die Enhanced Edition hatte einen großen Vorteil zum Original. Welchen? Andere Synchronsprecher Grafik-Upgrade auf 4K Mehr Komfortoptionen durch Schnellreise

Der zweite Teil hat einen Untertitel. Welchen? The Kingdoms Collapse Assassins of Kings Blood & Wine

Auf den Büchern welchen Autors basieren die Witcher-Spiele? Stephen King Andrzej Sapkowski Dmitri Alexejewitsch Gluchowski

Wovon werden die nördlichen Königreiche im Jahr 1271 beherrscht? Krieg Epidemie Höllenwelt

Was ist das Maximallevel in Assassins of Kings? 20 30 35

Womit fiel ein The Witcher-Spiel in der Öffentlichkeit besonders auf? Donald Tusk schenkte es Barack Obama Eine Sex-Szene wurde beim Superbowl gezeigt Ein Bundestagsabgeordneter spielte es während einer Debatte

Eine neue Engine kam in Assassins of Kings erstmals um Einsatz. Wie heißt sie? Aurora Engine Red Engine King Engine

Wie heißt der abschließende Hauptteil der gesamten Witcher-Spielesaga? Wild Hunt Hearts of Stone Blood and Wine

Wie heißt das berühmte Spiel aus The Witcher 3: Wild Hunt? Gwont Gwent Gwant

Gwent wurde sehr schnell entwickelt. Wie viele Tage waren nötig? Ein einziger Drei insgesamt Etwa 10

Wie viel größer ist The Witcher 3 im Vergleich zu Skyrim? 20 Prozent 30 Prozent 40 Prozent

Was passiert mit Keira Metz, wenn ihr sie in The Witcher 3 gehen lasst? Sie verrät Geralt Sie bringt sich selbst um Sie wird aufgespießt



Bonus: Das The Witcher-Quiz zur 1. Staffel!

In der neuen Netflix-Produktion The Witcher begleiten wir Hexer Geralt von Riva (Henry Cavill) durch eine Welt voller Magie und Monster. Doch nicht immer sind es die abscheulichen Kreaturen, die wir vermuten … Zwischen Intrigen, Machtkämpfen und Krieg kämpft sich Geralt vom Schicksal geleitet durch sein Leben, erlebt Hass, Missgunst, Angst, aber auch Liebe, Freundschaft und Hoffnung.

Wie aufmerksam ihr beim Schauen der passenden Serie gewesen seid, könnt ihr mit Hilfe unserer Fragen zu Staffel 1 nun testen und euch entweder stolz auf die Schulter klopfen oder die kompletten acht Folgen ein weiteres Mal durchsuchten. Ihr könnt also nur gewinnen!