Nach dem durchschlagenden Erfolg der neuen Netflix-Serie The Witcher und dem beliebten Song Toss A Coin To Your Witcher des Barden Jaskier, widmen sich jetzt auch die YouTube-Produzenten von Screen Junkies dem Serienhit.

Auf besonderen Wunsch der vielen Fans analysieren die Macher mit einem Honest Trailer ganz genau Henry Cavills Darstellung als Hexer Geralt von Riva und seine Abenteuer in der Hexer-Saga. Dabei bleibt keine Szene, kein Monster und keine Bemerkung des wortkargen Helden unerwähnt. Oder um es in den Worten von Geralt zu sagen: „Hmmmmm“!

The Witcher Staffel 2 mit weiteren Hexern

Die Fantasy-Serie „The Witcher“ basiert auf der Buchreihe von Andrzej Sapkowski, die auch als Vorlage für die beliebten Witcher-Spiele von CD Projekt RED dient. Inzwischen haben die Dreharbeiten zur 2. Staffel des Serienhits begonnen.

The Witcher: Die gesamte erste Staffel in 20 Sekunden

Neben einem Wiedersehen mit Henry Cavill als Geralt von Riva, Anya Chalotra als Yennefer von Vengerberg, Freya Allan als Ciri und Joey Batey als Barde Jaskier (Rittersporn), dürfen sich Fans auch auf neue Charaktere freuen.

Erst kürzlich wurde die Besetzung des Hexer-Meisters und Kultfigur in den Spielen bekannt gegeben: Der Däne Kim Bodnia übernimmt in Staffel 2 die Rolle des Vesemir, und sticht damit Mark Hamill und Mads Mikkelsen aus, die ebenso für den Part im Gespräch waren.

Zu den weiteren Neuzugängen gehören auch Yasen Atour als Coen sowie die beiden auch aus den Spielen bekannten Hexer Lambert und Eskel, die von Paul Bullion und Thue Ersted Rasmussen dargestellt werden. Eine Liste der bislang bestätigten neuen Charaktere findet ihr hier.

Netflix plant mit einer Ausstrahlung der 2. Staffel im Jahr 2021. Ein genauer Release-Termin wird noch bekannt gegeben. In der Zwischenzeit könnt ihr in unserem großen The Witcher-Quiz euer Wissen um den Serienhit oder den Games unter Beweis stellen.