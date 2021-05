The Witcher 3-Director verlässt wegen Mobbing-Vorwürfen CD Projekt RED

Konrad Tomaszkiewicz war als Game Director an The Witcher 3: Wild Hunt beteiligt und hat das polnische Studio CD Projekt RED nun wegen Mobbing verlassen. Allerdings ist nicht er das Opfer gewesen, sondern derjenige, der des Mobbings beschuldigt wurde. Nun hat der CD Projekt-Veteran kurzerhand die Reißleine gezogen.

The Witcher 3-Director Tomaszkiewicz verlässt CD Projekt

Wie Bloomberg in einem aktuellen Bericht schreibt, hat sich Tomaszkiewicz in einer E-Mail an die Mitarbeiter*innen von CD Projekt gewandt, nachdem er bereits seit Monaten wegen Mobbing-Vorwürfen untersucht wurde. In der Mail schrieb Tomaszkiewicz, dass die dafür zuständige Kommission ihn nun für nicht schuldig befunden habe.

Dennoch entschied sich der einstige Game Director des erfolgreichen „The Witcher 3“ für einen Rücktritt und entschuldigt sich für sein Fehlverhalten bei der Belegschaft:

„Trotzdem fühlen viele Menschen Angst, Stress oder Unbehagen, wenn sie mit mir arbeiten. […] Ich werde weiter an mir arbeiten. Verhaltensänderungen sind ein langer und mühsamer Prozess, aber ich gebe nicht auf und hoffe, mein Verhalten zu ändern.“ Konrad Tomaszkiewicz via Bloomberg

Ende der Mitarbeit an neuem The Witcher-Spiel

Sein Ausscheiden von CD Projekt nimmt er als „traurig, ein bisschen enttäuscht und resigniert“ wahr, hat sich in Rücksprache mit dem Vorstand des Unternehmens aber trotzdem für seinen Abgang entschieden. Tomaszkiewicz sollte offenbar auch am kommenden neuen Spiel im The Witcher-Universum wesentlich beteiligt sein, nachdem er nicht nur für „The Witcher 3“, sondern auch als zweiter Director und Produktionsleiter für Cyberpunk 2077 aktiv war.

The Witcher 4: Entwicklung beginnt sofort nach dem Release von Cyberpunk 2077

Konrad Tomaszkiewicz war seit 2004 Mitarbeiter bei dem Entwicklerstudio und hat seine Karriere ursprünglich als Junior-Tester bgeonnen. Anschließend hat er mehr und mehr Einfluss auf die darauffolgenden „The Witcher“-Spielen genommen, erst als Game-Designer bis hin zum Game Director für „The Witcher 3“.