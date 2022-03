In The Witcher 3 gibt es ein Easter Egg, das ganz besonders gut versteckt ist. So gut, dass es nun schon zum wiederholten Mal von jemandem entdeckt und für das letzte Geheimnis des Spiels gehalten wurde. Selbst ein Entwickler meldete sich zu Wort und kommentierte den Fund, dabei ist er gar nicht so neu. Das Easter Egg an sich bleibt trotzdem faszinierend.

In The Witcher 3 schlummert besonders gut verstecktes Easter Egg

Darum geht’s: In der Story-Erweiterung „The Witcher 3: Blood and Wine“ treffen wir auf Vivienne. Eine junge Frau, die unter einem ganz besonderen Fluch leidet. Der verwandelt sie nämlich nach und nach in ein gefiedertes Vogelwesen. Allerdings können wir als Hexer diesen Fluch brechen, aber nicht ohne Folgen.

Geniales Easter Egg: Geralt von Riva fragt Vivienne sogar ganz explizit, ob sie sich wirklich sicher ist, dass sie den Fluch loswerden will – obwohl das bedeutet, dass sie wahrscheinlich nur noch sieben Jahre lang zu leben hat. Dreimal dürft ihr raten, was passiert, wenn wir im Spiel tatsächlich sieben Jahre lang warten. Genau! Die arme Vivienne segnet das Zeitliche.

Vor Kurzem ist ein neues „The Witcher 3“-Video von YouTuber xLetalis online gegangen, das seitdem für Furore sorgt. Darin können wir sogar Viviennes letzten Gang sehen und wie sie zusammenbricht. Das zweifelhafte Vergnügen dieser Szene wird zwar von einigen Bugs getrübt (und ihr müsst dafür über 2.500 Tage im Spiel warten beziehungsweise meditieren), aber es wirkt trotzdem beeindruckend, dass die Entwickler*innen an dieses Detail gedacht haben.

So neu ist es gar nicht: Der Ersteller des Videos spricht vom wohl letzten Geheimnis, dass er „The Witcher 3“ entlocken konnte und bei IGN hat sich sogar ein Entwickler dahingehend zu Wort gemeldet. Allerdings wussten einige Fans offenbar schon deutlich früher davon, dass sich dieses Easter Egg im Spiel verbirgt (via: GameStar). Spannend bleibt es aber natürlich allemal!

Kanntet ihr das Geheimnis schon? Was ist euer Lieblings-Easter Egg?