The Last of Us Staffel 2 – Ein neues Plothole sorgt für Aufregung bei den Fans

Die neueste Folge von „The Last of Us“ hat ein interessantes Plothole geschaffen, das du vielleicht übersehen hast. In der zweiten Staffel der beliebten Serie, die auf dem gleichnamigen Videospiel basiert, gibt es einen Moment, der für Verwirrung sorgt. Während die Serie für ihre Popkulturreferenzen bekannt ist, hat die Einführung des Charakters Eugene, gespielt von Joe Pantoliano, in der Serie für einige Diskussionen gesorgt.

Der Einfluss von Eugene in „The Last of Us“

Wer ist Eugene und warum sorgt er für Kontroversen? Eugene ist ein Charakter, der in den „The Last of Us“-Spielen nicht in Erscheinung tritt. In der zweiten Staffel der HBO-Serie wird er jedoch von Joe Pantoliano verkörpert, der vor allem für seine Rolle als Ralphie in „The Sopranos“ und als Cypher in „The Matrix“ bekannt ist. Seine Präsenz in der Serie sorgt für eine interessante Dynamik, da sein Aussehen an einen Charakter aus Ellies Lieblingsfilm „The Matrix“ erinnert.

Ellie, die in der Apokalypse geboren wurde, entwickelt eine Leidenschaft für Filme wie „The Matrix“. Sie hat sogar ein Poster davon in ihrem Zimmer hängen. Die Tatsache, dass Pantoliano sowohl in „The Matrix“ als auch in „The Last of Us“ mitspielt, hat zu einem kuriosen Plothole geführt. Der Schöpfer der Serie, Craig Mazin, wollte ursprünglich das Poster in Episode 3 entfernen, was jedoch nicht umgesetzt wurde.

Popkultur-Referenzen in „The Last of Us“

Warum sind Popkultur-Referenzen in Serien und Filmen riskant? Viele Filme und Serien, die reale Ereignisse oder Eigenschaften referenzieren, laufen Gefahr, Verwirrung zu stiften. Ein bekanntes Beispiel ist das Marvel Cinematic Universe, das häufig Popkulturreferenzen einbaut. In „Captain America: The Winter Soldier“ wird Steve Rogers beispielsweise dazu geraten, das Album „Trouble Man“ von Marvin Gaye anzuhören, was zu einer interessanten Mischung aus Realität und Fiktion führt.

Ähnlich verhält es sich in „The Last of Us“, wo Eugene nicht so viel Zeit mit Ellie verbringt wie Captain America mit Nick Fury. Dennoch lenkt ein kleines Detail wie ein Poster die Aufmerksamkeit von der Handlung ab. Glücklicherweise sind die Momente mit Eugene in der Episode „The Price“ so eindrucksvoll, dass man diesen kleinen Fauxpas leicht verzeihen kann.

Die Rolle von Musik in „The Last of Us“

Welche Bedeutung hat Musik in der Serie? Musik spielt eine wesentliche Rolle in „The Last of Us“. In der zweiten Staffel singt Joel den Song „Future Days“ von Pearl Jam für Ellie. Dieses Stück, obwohl ursprünglich 2013 veröffentlicht, findet seinen Weg in die Serie und schafft eine tiefere Verbindung zwischen den Charakteren.

Die realen Apollo-Missionen spielen ebenfalls eine zentrale Rolle in der Episode, als Ellie und Joel das Museum in Wyoming besuchen. Diese Referenzen tragen zur Atmosphäre und zur emotionalen Tiefe der Serie bei.

Der Charakter von Ellie und ihre Leidenschaften

Was sind Ellies Leidenschaften in der Serie? Da Ellie in einer postapokalyptischen Welt aufwächst, entdeckt sie ihre Leidenschaften in dem, was sie finden kann. Sie liebt die Comicreihe „Savage Starlight“ und entwickelt eine Vorliebe für Actionfilme. Joel nutzt dies als Möglichkeit, um Ellie die „Curtis and Viper“-Filme aus den 80ern zu zeigen.

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ zeigt, wie Ellies Liebe zu Actionfilmen wächst, nachdem sie von „The Matrix“ erfährt. Diese Leidenschaft spiegelt sich in ihrer Sammlung von Postern und Memorabilien wider, die ihr Leben in dieser trostlosen Welt erhellen.

Hast du das „Matrix“-Poster in der zweiten Staffel von „The Last of Us“ bemerkt? Denkst du, dass es ein großes Plothole in der Serie schafft? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten!