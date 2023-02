The Last of Us: Informationen gegen Medizin – Was sind Kollaborateure?

The Last of Us

In seiner Rolle als Kollaborateur, lieferte Henry den Anführer des örtlichen Widerstands an die FEDRA aus . Blöderweise handelte es sich dabei um Kathleens Bruder Michael , der von den Soldaten getötet wurde.

Sam sei irgendwann an Leukämie erkrankt und es gab nur ein Medikament, das Henrys kleinem Bruder geholfen habe. Allerdings sei der letzte Vorrat dieses Medikaments in FEDRA -Besitz gewesen. Im Tausch gegen die rettende Medizin, sollte Henry die Soldaten mit Informationen versorgen.

Nach einem Rückblick mit Henry und Sam , landen wir in der Szene, mit der Folge 4 endete: Die Brüder bedrohen Joel und Ellie . Nach einigem Hin und Her schließen sich die vier (wie auch in der Spielvorlage) zusammen, um einen Weg raus aus Kansas City zu finden.

