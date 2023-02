The Last of Us Folge 6 steht vor der Tür. Es dauert zwar noch ein bisschen, bis wir endlich die nächste Episode gucken können, aber dieser kleine Preview-Teaser zu Folge 6 verkürzt uns schonmal etwas die Wartezeit und macht natürlich Lust auf mehr.

Schaut euch den Preview-Teaser zu Folge 6 an

Darum geht’s: Folge 5 der HBO-Verfilmung von „The Last of Us“ als Serie liegt hinter uns. In der letzten Episode haben die Monster die Stadt Kansas City übernommen, unser Recap zu The Last of Us Episode 5 findet ihr hier.

In Folge 5 waren aber nicht nur Henry und Sam in einem Rückblick zu sehen, sondern auch die Antagonistin der Kollaborateure, Kathleen. Die beiden Brüder tun sich mit den davon mehr oder weniger begeisterten Hauptfiguren Ellie und Joel zusammen.

Auch ein Bloater taucht zum ersten Mal in der Serie auf. Das fiese Teil ist riesig groß und richtig furchteinflößend – wer die Spiele kennt, weiß, wie sehr. Alle Infos zum Bloater-Monster in The Last of Us-Folge 5 findet ihr hier.

Wie geht’s weiter? Das wissen selbst die Fans der Vorlage nicht ganz genau. Immerhin hat sich die HBO-Serie „The Last of Us“ bereits mehrfach von der Vorlage entfernt und macht einiges anders. Aber wie es grob weitergehen könnte, verrät dieser kurze Teaser hier:

Unter anderem trifft Joel seinen Bruder wieder und die beiden haben wohl auch einiges zu besprechen. Die gemeinsame Vergangenheit könnte sie einholen.

Derweil erklärt Ellie, sie habe versucht, Sam mit ihrem Blut zu heilen. Währenddessen wird ihr geraten, aufzupassen, an wen sie glaube: „Nur diejenigen, denen wir vertrauen, können uns verraten“.

Wann kommt Folge 6? Während Episode 5 wegen des Super Bowls in den USA verschoben wurde, erscheint Folge 6 wieder regulär. Der Termin steht auch schon: Am 20. Februar 2023 ist es soweit.

Alle anderen Infos zu The Last of Us rund um Start, Besetzung, Handlung und dem ganzen Rest findet ihr in dieser PlayCentral-Übersicht. Einen Blick hinter die Kulissen von Episode 5 gibt es hier auf YouTube.

Wie gefällt euch die fünfte Folge The Last of Us? Was sagt ihr zum Teaser von Folge 6? Freut ihr euch drauf?