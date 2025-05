The Last of Us Part 3 – Hoffnung auf Fortsetzung durch Neil Druckmanns Aussagen

Die Nachricht, dass The Last of Us Part 3 möglicherweise doch nicht vom Tisch ist, sorgt für Aufregung in der Gaming-Welt. Neil Druckmann, das kreative Mastermind hinter der beliebten Franchise, hat kürzlich auf dem Sacred Symbols Podcast bekräftigt, dass eine Fortsetzung nur dann in Betracht gezogen wird, wenn sie den hohen Qualitätsansprüchen entspricht, die Fans von Naughty Dog gewohnt sind. Diese Ankündigung lässt Raum für Hoffnung, auch wenn das Projekt noch in weiter Ferne liegt.

Seit der Veröffentlichung von The Last of Us Part II im Jahr 2020, einem actiongeladenen Abenteuer, in dem die Geschichten von Ellie und Abby in einer postapokalyptischen Welt erzählt werden, warten Fans gespannt auf eine Fortsetzung. Das Spiel, das für seine fesselnde Erzählweise und technischen Innovationen gelobt wurde, hat weltweit Millionen von Kopien verkauft und zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Dennoch hat Naughty Dog, bekannt für seine sorgfältige Entwicklungsarbeit, bisher keine offizielle Ankündigung für einen dritten Teil gemacht.

Die Zukunft von The Last of Us

Wird es einen dritten Teil geben? Neil Druckmann hat klargemacht, dass die Geschichte von The Last of Us nur dann weitererzählt wird, wenn die richtigen Bedingungen erfüllt sind. „Ich möchte, dass alles, was wir machen, gut durchdacht ist“, erklärte Druckmann. Aktuell arbeitet Naughty Dog an zwei neuen Projekten, darunter ein Science-Fiction-Spiel namens Intergalactic, das Druckmann selbst entwickelt. Diese Projekte könnten die Gründe sein, warum ein dritter Teil der Serie derzeit nicht in Arbeit ist.

Zusätzlich wurde ein Multiplayer-Spiel, The Last of Us Online, eingestellt, was die Wartezeit für Fans auf neues Material der Serie verlängert. Dieses Spiel hätte zwar einen anderen Fokus gehabt, wäre aber dennoch ein wichtiger Bestandteil des Franchise gewesen, ähnlich wie Destiny, das durch regelmäßige Erweiterungen und storylastige Inhalte besticht.

Die Rolle von Naughty Dog

Wie beeinflusst Naughty Dog die Entwicklung? Naughty Dog ist bekannt für seine hohen Qualitätsansprüche und die lange Entwicklungszeit seiner Spiele. Das Studio, das 1984 gegründet wurde, hat sich durch erfolgreiche Reihen wie Uncharted und The Last of Us einen Namen gemacht. Jedes Spiel wird mit großer Sorgfalt entwickelt, um den hohen Erwartungen gerecht zu werden. Diese Philosophie spiegelt sich auch in den Aussagen von Druckmann wider, der betont, dass ein weiteres Spiel nur dann produziert wird, wenn es die Qualität der Vorgänger erreicht.

Diese Geduld und der Fokus auf Qualität sind wohl der Grund, warum die The Last of Us-Reihe trotz ihrer Beliebtheit bisher nur zwei Hauptspiele umfasst. Während andere Studios möglicherweise mehr Spiele in derselben Zeit veröffentlicht hätten, bleibt Naughty Dog seinem Ansatz treu, um sicherzustellen, dass jedes Spiel den hohen Standards entspricht.

Die Zukunft von Naughty Dog und The Last of Us

Die Fans von The Last of Us müssen sich also weiterhin in Geduld üben. Neil Druckmann hat zwar die Hoffnung auf einen dritten Teil nicht aufgegeben, jedoch müssen die Bedingungen stimmen, um eine Geschichte erzählen zu können, die der Serie würdig ist. Bis dahin bleibt abzuwarten, welche weiteren Überraschungen Naughty Dog für seine Fans bereithält.

