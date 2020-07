The Last of Us 2 hat so einiges an Umfang und Spielzeit zu bieten. Wir verraten euch, wie viele Kapitel und Missionen euch in Naughty Dogs Action-Adventure tatsächlich erwarten und in welcher Reihenfolge die einzelnen Begegnungen stattfinden.

Wir sprechen an dieser Stelle eine obligatorische Spoiler-Warnung aus. Es werden keine konkreten Äußerungen zur Story von „The Last of Us 2“ getroffen, die Namen einzelner Kapitel und Begegnungen können jedoch als Spoiler wahrgenommen werden.

© SIE/Naughty Dog

The Last of Us 2: Alle Kapitel im Überblick

Wie viele Kapitel hat The Last of Us 2? Insgesamt wurde TLoU2 mit 11 Kapitel ausgestattet. Darunter sind 46 Begegnungen. In der folgenden Liste findet ihr die vollständige Kapitelübersicht mit den Namen aller Kapitel und Missionen und könnt einsehen, wie weit ihr bereits in der Story voran geschritten seid:

Kapitel 1: Jackson Prolog Erwachen Der Aussichtspunkt Patrouille Die Horde Die Hütte Zusammenpacken



Kapitel 2: Seattle Tag 1 Das Tor Zentrum Eastbrook-Grundschule Capitol Hill Kanal 13 Die Tunnel Das Theater Das Geburtstagsgeschenk



Kapitel 3: Seattle Tag 2 Hillcrest Suche nach Saiten Die Seraphiten Krankenhaus St. Mary’s



Kapitel 4: Seattle Tag 3 Straße zum Aquarium Die überschwemmte Stadt Infiltration



Kapitel 5: Der Park Spurenlesen



Kapitel 6: Seattle Tag 1 Das Stadion Zu Fuß Die Operationsbasis Das Aquarium Feindliches Gebiet Winterbesuch Der Wald Die Küste Rückkehr zur Küste



Kapitel 7: Seattle Tag 2 Die Abkürzung Abwärts Ground Zero Rückkehr ins Aquarium



Kapitel 8: Seattle Tag 3 Der Jachthafen Die Insel Die Flucht Die Konfrontation



Kapitel 9: Die Farm Die Farm



Kapitel 10: Santa Barbara 2425 Constance Ins Inland Das Resort Der Strand



Kapitel 11: Die Farm Epilog



Kann ich einzelne Kapitel oder Begegnungen nochmal spielen? Ja! Habt ihr das Spiel einmal komplett durchgespielt, schaltet ihr die Möglichkeit frei, alle Kapitel und Begegnungen noch einmal separat auszuwählen und erneut zu spielen. Dafür könnt ihr sogar den Schwierigkeitsgrad anpassen. So könnt ihr im Anschluss eures Durchgangs entspannt alle nötigen Sammelgegenstände suchen und die Platin-Trophäe abstauben.

Wie fällt die Spiellänge von The Last of Us 2 aus?

Der Spielzeit von TLoU2 haben wir einen ganzen Beitrag gewidmet, da diese stark vom individuellen Spielstil abhängt. Der Durchschnittswert pendelt sich jedoch bei etwa 25 Stunden ein.

