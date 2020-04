The Last of Us 2-Schauspieler kündigt große Neuigkeiten an!

The Last of Us 2

© Sony Interactive Entertainment/Naughty Dog

Die Nachricht, dass The Last of Us 2 erneut verschoben wird, sorgte für großen Wirbel in der Fangemeinde. Eigentlich sollte das Action-Adventure am 29. Mai für die PS4 erscheinen, nun stehen wir wieder ganz ohne Release-Datum da. Coronavirus: Release von The Last of Us 2 auf unbestimmte Zeit verschoben Große Neuigkeiten, aber zu was? Diese schlechten Nachrichten für „TLoU2“-Fans könnten trotz der Corona-Krise bald jedoch einigen guten Neuigkeiten weichen. Zumindest dürfen wir das nach einem Tweet von Joel-Sprecher Troy Baker annehmen. Auf Twitter kündigte Troy Baker an, dass uns bald große News erwarten werden. Worum es genau geht, lässt der Schauspieler offen. Some big news coming soon.



Stay tuned. — Troy Baker (@TroyBakerVA) April 8, 2020 The Last of Us 2, Avengers oder doch YouTube? Es könnte durchaus um „The Last of Us 2“ gehen. Das wäre zumindest sehr wahrscheinlich. Vielleicht teast Baker ja die Bekanntgabe einer PS5-Version oder eines neuen Release-Datums an? Oder gibt es bald Neues zur angekündigten HBO-Serie zu vermelden? Andernfalls kämen auch Neuigkeiten zu Marvel’s Avengers infrage. Für das Spiel leiht er Bruce Banner seine Stimme. Troy Baker betreibt außerdem mit Schauspiel-Kollegen und Nathan Drake-Sprecher Nolan North einen YouTube-Kanal namens Retro Replay. Ob Ankündigungen in diesem Zusammenhang gemeint sind? Selbst wenn nicht, können wir euch den Retro Replay dennoch ans Herz legen. Dort versuchen sich Baker und North (bzw. Joel und Nathan) sowohl an aktuellen Games wie auch Klassikern.

KOMMENTARE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

News & Videos zu The Last of Us 2

The Last of Us 2 aus dem PlayStation Store entfernt, Vorbestellungen werden erstattet

The Last of Us 2: Könnte die digitale Version schon früher erscheinen?

The Last of Us 2: Wunderschöne Screenshots trösten über Verschiebung hinweg

Coronavirus: Release von The Last of Us 2 auf unbestimmte Zeit verschoben

The Last of Us 2: Amazon stoppt Vorbestellungen

The Last of Us 2: Mitarbeiter vermelden extreme Crunchtime trotz Verschiebung