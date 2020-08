The Last of Us 2 lässt uns einfach nicht los, das sieht man an den immer wieder aufkeimenden Kreationen von Fans, die das Spiel in den verschiedensten Kunstwerken verarbeiten. So auch Sims-Manufaktur, die sich dem aktuellsten Naughty Dog-Game im Baumodus von Die Sims 4 gewidmet und das wundervolle Farmhaus der Vorlage entsprechend nachgebaut hat.

An dieser Stelle sprechen wir eine obligatorische Spoiler-Warnung aus, solltet ihr das Kapitel 9: Die Farm von „The Last of Us 2“ noch nicht erreicht haben.

Das Ergebnis ist wirklich mehr als nah am Original. © EA/Sims-Manufaktur

The Last of Us 2 in Die Sims 4 verewigt

Im letzten Drittel des Spiels nach den Ereignissen in Seattle finden wir uns mit Ellie, Dina und dem kleinen J.J. auf einer idyllischen Farm wieder. Genau diese Farm hat Kathrin von Sims-Manufaktur nun sehr originalgetreu nachgebaut – inklusive aller Einrichtungsgegenstände, der dahinterliegenden Scheune und dem kleinen Gemüsegarten. Die volle Room-Tour in Videoform gibt es hier:

Wie lange hat die Erstellung gedauert? Laut Erstellerin Kathrin hat es ganze 20 Stunden gedauert das Haus fertigzustellen.

Wie lade ich das TLoU2-Farmhaus herunter? Über die Origin-ID Sims-Manufaktur könnt ihr die Farm in der Online-Galerie von „Die Sims 4“ herunterladen. Allerdings solltet ihr den Cheat bb.moveobjects on aktivieren, damit sich keiner der platzierten Gegenstände verschiebt. Die drei verwendeten Zusatzpakete sind dort ebenfalls angegeben.

Sogar die Kunstwerke von Ellie haben Platz gefunden in dem Haus. © EA/Sims-Manufaktur

Übrigens: Von Sims-Manufaktur existiert auch eine „Die Sims 4“-Version des Baker-Hauses aus Resident Evil 7. Das Video dazu gibt es hier.