Das Entwicklerstudio DontNod Entertainment kündigte nach der beliebten Life is Strange-Reihe ihr nächstes vielversprechendes Episodenspiel in ähnlicher Machart an: Tell Me Why. Nun steht auch endlich der Release-Termin des ersten Kapitels fest. Am 27. August 2020 wird die dreiteilige Reihe auf der Xbox One und für Abonnenten des Xbox Game Pass starten. Auch die Release-Daten aller weiteren Chapter steht bereits fest:

Episode 2 : 3. September 2020

: 3. September 2020 Episode 3: 10. September 2020

Als kleine Vorschau auf Chapter One wurde ein neuer Trailer vorgestellt, der ein wenig mehr über die Story preisgibt:

Tell Me Why: Story wird in 3 Episoden erzählt

Im Mittelpunkt der Handlung stehen die Zwillinge Tyler and Alyson Ronan aus Alaska, die nach dem Tod ihrer Mutter nach langer Zeit erstmals wieder aufeinandertreffen und dabei mysteriöse Schlüsselereignisse aus ihrer Kindheit aufarbeiten.

Diese werden in Form von interaktiv nachzuerlebenden Erinnerungen eingebunden, die sich je nach dem Geschwisterteil stark voneinander unterscheiden. Der Spieler kann dabei frei wählen, welche Person er jeweils übernehmen möchte und trifft dabei in den spielbaren Sequenzen Entscheidungen, die sich auf den späteren Spielverlauf auswirken.

Erster Transgender-Hauptcharakter in einem Spiel

„Tell Me Why“ sorgte bereits im Vorfeld für einige Schlagzeilen, führt es doch den ersten Transgender-Hauptcharakter in der Videospielgeschichte ein. Laut Entwickler soll die Thematik tiefgreifend in die Hintergrundgeschichte eingewoben werden und nicht bloß Oberflächlichkeiten bieten.

Tell Me Why: Entwickler äußern sich zu dem Transgender-Helden in ihrem Spiel

Dennoch betont Game Director Florent Guillaume, dass das Thema weder im Mittelpunkt stehen soll, noch war es von Anfang an so geplant. Auch wolle man keine Archetypen repräsentiert, sondern einfach nur Menschen darstellen, die so wie wir alle weder perfekt noch imperfekt sind.

Alle drei Episoden von „Tell Me Why“ feiern ihren Release auf Xbox One und PC. Ob der Titel auch für Xbox Series X oder die PlayStation umgesetzt wird, ist noch nicht bekannt. Ein Grund dürfte sein, dass Xbox Game Studios als Publisher fungiert. Sobald das Spiel auch für die PS4 oder gar schon für die PS5 angeboten wird, erfahrt ihr hier an erster Stelle.